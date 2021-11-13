نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم السعودية إلي رفع كفاءة التعليم بالمملكة من خلال رؤية تحفيزية ومؤثرة ترفع من جودة التعليم والتدريب بالمملكة لأعلي المستويات ، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من القيم والركائز لتحقيق آثار علي الأعمال والخدمات التي تقدمها وزارة التعليم في مناحي الابتكار والكفاءة ، وتضع الهيئة نصب عينيها مجموعة من الأهداف فيما يخص تطوير الطلاب والمؤسسات والعاملين بكافة مراحل التعليم الأساسي والمعني والعالي ، ويمكنكم التعرف علي أهداف وسياسات هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، و الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية ، والإطلاع علي نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة عبر رابط الهيئة علي الإنترنت.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الرسمي عن خطوات إصدار نتائجالرخص المهنية للمعلمين والمعلمات كالآتي :

تتولي الهيئة مسؤولية تصحيح الإجابات الخاصة بالمختبرين عن طريق التصحيح الآلي ويتم تحليل النتائج.

يتم تدقيق النتائج لدي الهيئة وتعلن علي صفحة المعلم بنظام الرخصة المهنية.

يستطيع المعلم الحصول علي النتيجة بالدخول علي نظام الرخص المهنية.

تقوم الهيئة بتزويد الجهات ذات العلاقة بنتائج الاختبارات بعد صدور الرخصة إلكترونياً.

يتم إرسال نتائج اختبارات الدرجة الأعلى التي حصل عليها المتقدم للاختبار في حال تقدمه للاختبار أكثر من مرة علي نفس المحتوي.

لا يشترط تقديم نتيجة الاختبار ورقياً.

يتم إرسال نتيجة الاختبار برسالة علي جوال المتقدم للاختبار.

يمكن الاطلاع علي نتيجة الاختبار عبر الاتصال بالرقم 920033555 .

ويمكنكم متابعة إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ، و الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية، و محصلة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية عبر موقعنا ثقفني.

مهام هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة المعنية بإصدار نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة بجانب مسؤوليتها عن القياس واعتماد المؤهلات في مجالات التعليم والتدريب بالقطاعين العام والخاص بهدف رفع الجودة والكفاءة ، وتقوم الهيئة بالاختصاص في بعض البنود التالية :

إعداد نظم للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرمجي في التعليم والتدريب.

تقويم الأداء الخاص بالمؤسسات والعاملين بها بالمراحل الأساسية والتعليم العالي.

تحديد أدوات تقويم التعليم ووسائله وتطويرها.

وضع معايير وضوابط مناهج التعليم واعتمادها.

وضع معايير الاختبارات بالجامعات ومراحل التعليم والتدريب.

تمثيل المملكة لدي جهات الاختبار الدولية ونقل تطوراتها للمملكة.

تحديد معايير ممارسة مهنة التعليم واعتمادها.

وضع معايير اختبارات الكفاية المهنية وإصدار الرخص المهنية.

وضع معايير الاعتماد المؤسسي والبرمجي للمؤسسات.

قياس معدلات عمل الهيئة وتطويرها.

إصدار ترخيص أعمال التقويم والقياس والاعتماد.

القيام بدور الاستشاري للجهات الحكومية والخاصة في مجال عملها.

تبادل الخبرات مع الجهات الدولية في مجال التعليم والتدريب.

ويمكنكم الاطلاع علي رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال موقع ثقفني.

ضوابط اختبار الرخصة المهنية

تخضع الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم لمجموعة من الضوابط حسب مجال الاختبار كالآتي :