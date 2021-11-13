قسط 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أطول مدة سداد بأسهل الشروط

قسط 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، منتج تمويلي بمبالغ مالية كبيرة يبحث عنه الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يسعي الكثير من المواطنين للاستفادة من عرض تمويلي بسيولة نقدية سريعة وفورية ، وبشروط سهلة وميسرة ، بالإضافة إلى أن الكثير من المواطنين يسعون للحصول على مبالغ تمويلية بالتقسيط وبخيارات للسداد عديدة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري لهم وتلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية بإجراءات سهلة وميسرة.

قسط 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل فورى بمبالغ مالية كبيرة وبالتقسيط علي أطول مدة سداد ، أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما توفر شركة النايفات للعملاء السيولة النقدية التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وميسرة ، وشروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تقدم شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية للعملاء العديد من المزايا عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

قامت شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية ، بتصميم تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

قرض شركة النايفات للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه تقسيط مبلغ التمويل علي أطول فترة سداد ، وذلك من خلال أقساط مجدولة حتي 60 شهر.

إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.

المواطن المتقاعد في المملكة يمكنه الاستفادة من تمويل شركة النايفات بأسهل الشروط.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات ، بأقل راتب شهري وأسهل الشروط والمتطلبات.

موافقة فورية وسريعة من الشركة علي طلب التمويل الشخصي.

معايير الاستحقاق للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل