بهويتك الوطنية تمويل شخصي سريع 300 ألف للمواطنين بدون كفيل واستلام بعد 24 ساعة

كل ما يحتاج إليه العميل هو إكمال نموذج تمويل شخصي سريع قيمته 300 ألف ريال وقد تصل إلى مليون ونصف المليون. يتطلب عادةً من المقترض تقديم المعلومات الشخصية الأساسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

وباستخدام أدوات مثل التوقيع الإلكتروني، بمجرد الموافقة على المقترض يجب عليه لكي يحصل على 300 تمويل شخصي فوري من امكان. يمكنه رفع المستندات في الوقت الذي يناسبه ويتلقى التمويل في نفس يوم التقديم.

الأشياء الأساسية التي تحتاج لمعرفتها حول القروض الشخصية

اذا تقدمت لتنتفع من افضل تمويل شخصي سريع وفوري عليك مراعاة عوامل أخرى غير أهليتك. تلعب الرسوم وقائمة المستندات التي يتعين عليك تقديمها دورًا حيويًا في طلبك، أيضًا يجب النظر الى الرسوم.

النوع الأول من الرسوم الذي يجب مراعاته هو سعر الفائدة. لا يوجد سعر فائدة ثابت لأن كل هذا سيعتمد على المقرض الخاص بك. هناك مقرضون بمعدلات تبدأ من 1.33٪ شهريًا. يمكن أن يرتفع هذا اعتمادًا على العديد من الأشياء. للحصول على أقل هامش تمويل نقدي، قارن بين العروض الحالية في السوق واختر أفضل سعر يمكنك تحمله.

رسم آخر عليك دفعه هو رسوم معالجة التمويل. مرة أخرى، هذا سوف يعتمد على المقرض. يبدأ المعدل عادة من 2٪ إلى 8٪ من المبلغ المعتمد للقرض. يقوم المقرضون بخصم رسوم المعالجة هذه مقدمًا قبل الإفراج عن مبلغ التمويل المتبقي لك.

العقوبات شيء آخر. إذا قمت بتأخير سداد القرض الشخصي، على سبيل المثال ، فسيتعين عليك دفع 3٪ إضافية أو أكثر شهريًا من مبلغ التمويل المتأخر. هذه نفقات إضافية قد ترغب في تجنبها إذا كانت ميزانيتك محدودة. يمكن تجنب العقوبات بالدفع في الوقت المحدد.

في حين أنه من النادر وجود رسوم على إلغاء القروض، عليك أن تتذكر أنه سيستمر خصم رسوم معالجة التمويل. إذا قمت بإلغاء قرضك ، فستكون رسوم المعالجة بمثابة رسوم الإلغاء التي يتعين عليك تحملها.

تنطبق هذه المتطلبات على كل من المقترضين الذين يتقاضون رواتب والذين يعملون لحسابهم الخاص للإفراج عن تمويل سريع جدا وامن بدون تحويل راتب وبدون كفيل.