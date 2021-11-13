برنامج تساهيل من الراجحي بهامش ربح 0% ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي البرنامج

برنامج تساهيل من الراجحي من اهم واحدث البرامج التمويلية التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام والذي يناسب جميع المواطنين. كما اعلن عنه مصرف الراجحي عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض ومنتجات تمويليه تم إطلاقها مع بداية الشهر الحالي. والتي من اهم هذه البرامج والعروض تمويل عقاري من الراجحي بشروط سهله وميسره لجميع المواطنين ومعرفه كيفيه الحصول عليه. كما تم الإعلان أيضا عن عروض فورد من الناغي في الشهر الحالي علي جميع سيارات فورد بأسعار خياليه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح البرنامج بالتفصيل ومعرفه الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الحصول علي البرنامج من المصرف.

برنامج تساهيل من الراجحي

اعلن المصرف عن البرنامج والذي يتميز بالمرونة في السداد وراحه في التسوق بلا حدود كما شمل أيضا البطاقات الائتمانية. كما يمكن للمواطنين أيضا التسوق لتجهيز منزلك بالأثاث أو اقتناء أفخم الماركات أو الأدوات الكهربائية مع التمتع بفرص للسداد للعمليات الشرائية من خلال البطاقات الائتمانية بأقساط شهريه ثابته وميسره وتبدأ من 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهر بدون هامش ربح من المحلات المشاركة مع البرنامج بالمصرف.

مميزات تساهيل

كما اعلن المصرف أيضا عن اهم المميزات التي تتوافر في البرنامج والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال الأتي:

0% التقسيط والتي من اهم المميزات في البرنامج والتي تمكنك من شراء أي شئ بالتقسيط من المحلات المتعاقدة مع المصرف بدون هامش ربح نهائي.

ألية عمل البرنامج والذي يمكن المواطن من تحويل جميع المعاملات إلي برنامج تساهيل كل ما عليك فعله أن تقوم بالاتصال علي 920003344 وذلك لإصدار كشف حساب شهري والتقدم بطلب تحويل المعاملات إلي تساهيل.

كيفيه الحصول علي تساهيل

بالإضافة إلي ذلك اعلن مصرف الراجحي عن كيفيه الحصول علي برنامج تساهيل عن طريق القيام بالشراء من المحلات المتعاقدة مع المصرف. وبعدها اختيار البرنامج من خلاله أو الاتصال علي رقم 966920003344 للعملاء الحاليين والرقم الأخر للعملاء الجدد وهو 8001241222.