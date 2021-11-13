نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل كمستفيد في منصة إحسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان هي منصة وطنية تهدف لمساعدة الأرامل والمطلقات والغارمين والأيتام داخل المملكة، ويمكن لمن يرغب في الاستفادة من خدمات منصة إحسان الوطنية أن يتقدم بأوراق تثبت حالته، ثم يتم دراسة تلك الأوراق والتواصل مع صاحب الحالة.

وجدير بالذكر أن منصة إحسان تعتمد على التبرعات سواء من أموال الزكاة أو الصدقات، وقد تبرع سمو ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 مليون ريال سعودي لدعم المنصة وتشجيع الأعمال الخيرية، كما يحرص سموه على التبرع للمنصة بشكل مستمر منذ انطلاقها.

تسجيل محتاج في منصة إحسان

يتسائل البعض عن طريقة التسجيل في مستفيد منصة إحسان.

لا يوجد بالمنصة تسجيل إلكتروني كمستفيد، لكن يمكنك التسجيل كمتبرع فقط عبر الموقع الإلكتروني.

أما المستفيدين فعليهم التوجه إلى أقرب جمعية أهلية خيرية في المنطقة التي يقيم بها.

ثم يقوم بتقديم البيانات المطلوبة.

ستقوم الجمعية بتقييم حالتك، ثم إضافتها ضمن المستفيدين حسب البرنامج المناسب لحالتك.

سيتم إخطارك بإضافة حالتك إلى منصة إحسان.

وسيبدأ جمع التبرعات عبر المنصة، وستتولى الجمعية متابعة عملية جمع التبرعات وإرسالها لك.

شروط التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون

دعم تيسرت هو باب خاص بسداد ديون المعسرين عبر منصة إحسان، ويتسائل بعض المعسرين، كيف استفيد من منصة إحسان، يتم التسجيل في هذا الدعم عبر الجمعيات الخيرية، وبنفس الخطوات التي ذكرناها سابقًا، ويتم قبول طلبات من تنطبق عليهم الشروط التالية:

ويشترط فيمن يقدم طلب لسداد دين عبر منصة إحسان أن يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أن يصدر ضده أمر من محكمة تنفيذية بسبب ديونه.

أن يكون قد مضى عام كامل على أمره.

ألا يكون صادر ضده أوامر تنفيذية أخرى في مخالفات أخرى.

أن يكون مبلغ المطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي.

طريقة التبرع لمنصة إحسان

يمكن لأي مواطن أو مقيم التبرع لمنصة إحسان بكل سهولة، فقط عليك الدخول للمنصة.

استعرض “فرص التبرع” المتاحة على المنصة حيث يتم عرض بيانات كل حالة مثل المبالغ المطلوبة والمبلغ الذي تم جمعه، دون ذكر تفاصيل تدل على الشخص.

اضغط على تبرع الآن، بجوار الحالة .

ادخل بياناتك الشخصية ، ثم قم بالضغط على إتمام التبرع.

وسوف يصلك رسالة على جوالك تؤكد إتمام العملية.

وتتضمن المنصة أبواب كثيرة لعمل الخير ومساعدة المحتجين منها علاج مضي ومساعدة الأسر على توفير كسوة الشتاء ويمكنك استعرض مختلف أبواب الخير عبر الموقع الرسمي للمنصة.