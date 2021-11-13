تقسيط سيارات هيونداي بدون كفيل وبدون مقدم من غير البنوك

تقسيط سيارات هيونداي بدون كفيل هي أحد المنتجات التمويلية التي يتم اللجوء إليها عند الرغبة في اقتناء أحد أفخم السيارات التي قامت شركة هيونداي بتقديمها في المملكة العربية السعودية، وقد اتجهت بعض البنوك إلى توفير عروض تقسيط هيونداي بدون مقدم ولكن مع تعقيد الإجراءات وحاجتها إلى تحويل الرواتب قد لا يرغب المواطنين في التعامل، بينما هناك شركات توفر تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم أو جديدة، منها شركة عبداللطيف جميل التي تقدم عروض سيارات سوزوكي بالإضافة إلى عروض تويوتا 2021 تقسيط بدون دفعة أولى أيضًا.

تقسيط سيارات هيونداي بدون كفيل

في بادئ الأمر قد تظن أن الحصول على تقسيط سيارات هيونداي بدون كفيل من الخدمات التي تحتاج إلى شروط وأحكام عديدة، وتتطلب إجراءات كثيرة، ولكن أكدت شركة عبداللطيف جميل أنها سعيًا وراء راحة العملاء وتخفيف الأعباء من عليهم تقدم لهم سيارات هيونداي تقسيط بسعر الكاش بمميزات كثيرة، ومنها:

عند تقديم طلب الحصول على عرض التأجير التمويلي للحصول على سيارة هيونداي تقسيط، لن تقوم بسداد قيمة المصروفات الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل أو عروض التقسيط التي ترشحها الشركة وتعلن عنها من خلال موقعها الرسمي معتمدة من خلال الهيئات الإسلامية الشرعية بالمملكة.

وتعتبر الدفعة الأولى من الأعباء التي تقع على عاتق أصحاب السيارات، ولكن أكدت الشركة أنها ستتولى مهمة سداد قيمة القسط الأول أو الدفعة الأولى.

سداد قيمة السيارة يتم على دفعات شهرية بحسب المتفق عليه مع الشركة وحسب سعر السيارة الإجمالي أيضًا، وذلك على مدار خمس سنوات.

تقسيط سيارات بدون كفيل هيونداي

وفرت الشركة من خلال موقعها مجموعة من أنواع سيارات هيونداي بألوان مختلفة، ولكن أشارت إلى أن تلك الألوان والصور مجرد تعبيرية وقد لا تكون متوفرة من حيث الألوان على أرض الواقع، علمًا بأن قيمة الأقساط لا يدخل في إطارها القيمة المضافة، ومن بين أفضل أنواع السيارات المتاحة في نظام التمويل التأجيري: