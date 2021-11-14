موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2021 للعاملين بالمملكة العربية السعودية، عند اقتراب موعد صرف رواتب العاملين، نجد أن العديد من العاملون يتسائلون متى سوف يتم صرف الراتب الشهري؟ ومن المعروف أن تختلف مواعيد صرف رواتب القطاع العام والخاص داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيثُ ثبتت وزارة العمل موعد صرف رواتب عاملي القطاع العام يوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، في حين لم تَقر وزارة العمل موعد ثابت لصرف رواتب القطاع الخاص، فلقد تركت لرؤساء العمل حرية اختيار مواعيد صرف الرواتب.

موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2021 للموظفين

كما سابقا الذكر يتم صرف راتب موظفي القطاع العام يوم السابع والعشرون، في حين يتم صرف راتب معاشي المتقاعدين يوم الخامس والعشرون من كل شهر، ويتم صرف المرتبات وفقاً للجدول الزمني الذي اقرته وزارة العمل، إلا إذا وافق تلك الأيام مع أيام الإجازات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية، وبناءً على التقويم الميلادي لشهر نوفمبر لعام 2021، فسوف يوافق يوم السابع والعشرون يوم السبت، وهو يعتبر إجازة رسمية داخل المملكة، ولهذا شوف يتم صرف راتب نوفمبر اليوم الذي يليه وهو يوم الأحد الموافق الثامن والعشرون من نوفمبر وهذا ما يعني انه يتبقى خمسة عشر يوم على موعد صرف الراتب وإيداعه في الحسابات الخاصة بكل مواطن عامل داخل القطاع العام، ويبدأ احتساب الراتب الشهري للمواطنين السعوديين بدايةً من اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

متوسط رواتب العاملين داخل المملكة العربية السعودية

في الربع الأول من العام الماضي شهدت رواتب معظم فئات العاملين في القطاع العام ارتفاع طفيف، بنسبة تقارب 3٪، وطبقاً لاحصائيات لرواتب موظفي المملكة من الجنسين، وصل متوسط الراتب إلى 10 آلاف ريال سعودي، والجدير ذكره هو أن يختلف نظام تقاضي الأجور في القطاع الخاص عن العام، حيثُ أن يمكن تقاضي العاملين في القطاع الخاص مرة كل أسبوعياً أو شهرياً، أما بالنسبة للوافدين إلى أراضي المملكة للعمل في المجال الخاص قد زادت رواتبهم بنسبة حوالي 6٪، وأيضاً حصل العاملين السعوديين بزيادة بنسبة حوالي 3.5٪ خلال العام الماضي.