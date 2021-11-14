نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الدبلوماسي.. ينشر رابط التسجيل لوظيفة جندي نسائي في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتصاعد البحث في هذه الأوقات عن منصة أبشر توظيف https://jobs.sa لأجل تقديم طلب وظيفي من خلالها في الأمن الدبلوماسي النسائي لرتبة جندي، بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية ممثلاً بالإدارة العامة للقبول للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل في في القوات الخاصة ضمن سلك الامن الدبلوماسي لرتبة جندي للنساء شرط تطابق المتقدمة مع الشروط المعلنة.

موعد تقديم الأمن الدبلوماسي النسائي

جاء الإعلان عن موعد بدء وانتهاء فترة إرسال طلبات التقديم للأمن الدبلوماسي النسائي لرتبة جندي من قبل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في السعوديّة، وكما يلي يمكن الاطلاع على فترة السماح للتقديم الوظيفي.

يبدا التقديم للأمن الدبلوماسي اعتبارا من تاريخ 13 نوفمبر 2021.

ينتهي التقديم للأمن الدبلوماسي مع دخول تاريخ 18 نوفمبر 2021.

لمعرفة كيفية تسجيل وظائف الامن الدبلوماسي انظر رابط المقال من هنا.

رابط الأمن الدبلوماسي

وفر الأمنّ الدُبلوماسي رابط مباشراً للتسجيل في وظائف الامن الدبلوماسي ضمن رتبة جندي حيث يكون التسجيل والتقديم عبر بوابة أبشر توظيف وذلك بشكل إلكتروني، ومن خلال الرابط المشار إليه يمكن الاطلاع على معايير الأمن الدبلوماسي من حيث الشروط المدرجة في لائحة القبول.

يسجل رابط الأمن الدبلوماسي عمليات بحث كبيرة حيث أنه أختصر الإجراءات على المتقدمين للوظائف ضمن خطة المملكة للتحول الرقمي وتسهيلاً على المواطنين وتوفير الوقت حيث سيكون أمام مقدمي الطلب عبر بوابة “ابشر توظيف” ملئ نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة ثم إرساله مع مراعة دقة البيانات المدخلة، لأن ذلك سيتوقف عليه قبول الطلب من عدمه.

الأوراق المطلوبة من المرشحين مبدئياً في الامن الدبلوماسي