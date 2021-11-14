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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لمن يرغب من معمليها بالتقدم على الوظائف الشاغرة في النظام التعليمي، لذا بدأ الكثير من المعلمين والمعلمات بالمملكة بسرعة التسجيل في اختبار الرخصة الذين تقيمه هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث من ينجح في الاختبار يتم قبوله بالوظائف التعليمية أو ترقيته، لذلك في هذا المقال سوف نقوم بذكر المواعيد الخاصة بالاختبار وكيف يمكن التسجيل فيه.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 2022

تلزم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بحصول المعلمين والمعلمات على الرخصة المهنية، والذي يحصل عليها المعلمين بعد النجاح في الاختبار الخاص بالرخصة والذي تقوم بأدائه هيئة التقويم والتدريب بالمملكة.

لهذا بدأت هيئة التقويم والتدريب بالإعلان عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 2022 الذي من خلاله يتم تعيين المعلمين والمعلمات في وظائف التعليم المتاحة في المملكة.

لذا يمكن للمعلم الحاصل على اختبارات الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس المملكة سواء كانت حكومية او أهلية.

كما يساعد هذا الاختبار على معرفة مدى قدرات المعلمين، ونستطيع بسهولة الحصول على أكفأ المعلمين من بين المتقدمين، والذي يمكن تعيينهم في مراكز الإدارة.

ويخلق جو من المنافسة بين المعلمين، مما يؤدي إلى زادة مهارات المعلم وتحسين قدراتهم الضرورية التي يتم قياس تقدمها.

يتم إجراء اختبارات الترخيص المهني للمعلمين في موعد محدد من كل عام كما سنتعرف على المواعيد فيما يلي.

شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

بعد الإعلان عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 لابد أولاً أن يتواجد بعض الشروط الخاصة لكي يتم قبول التقديم في الاختبار.

هذه الشروط المحددة والمعلن عنها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي تتمثل فيما يلي:

حصول المتقدم على البكالوريوس في التخصص الخاص به.

النجاح في الاختبارات المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم في مواعيد محددة.

توافر بعض المتطلبات من قبل هيئة التقويم والتعليم في المتقدمين.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لمركز القياس الوطني.

حصول المقيم على رخصة مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات من نظام التراخيص.

في حالة حصول المعلم على درجات تتراوح من 50 حتى 69، فلابد من حصوله على رخصة مدرس ممارس.

أما الحاصلين على درجات من 70 حتى 79، فإلزام حصولهم على رخصة مدرس متقدم.

حصول المعلمين على رخصة خبير لمن يحصل على 80 درجة فيما أكثر.

إذا استوفت فيك شروط اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 فعليك رفع أوراقك في مواعيد الاختبارات كما سنذكر.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن موعد اختبار الرخصة المهنية مع بداية العام الهجري الجديد في المملكة من أجل إعداد المعلمين لأنفسهم من أجل الاختبارات.

حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية والتي:

ستبدأ في يوم 20 جمادي الآخر 1443 الموافق 23 من شهر يناير 2022.

وسيتم غلق باب الاختبار في يوم 27 جمادي الآخر 1443 الموافق 30 يناير 2022.

كما يمكن للمعلم إعادة أداء الاختبار مرة اخرى، حيث سيتم بدء فترة أخرى في تاريخ 17 من شهر شعبان 1443 الموافق 20 من شهر مارس 2022 وسيغلق في تاريخ 23 شعبان 1443 الموافق يوم 26 مارس 2022.

رسوم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

حددت هيئة التقويم والتدريب عن رسوم على من يقدم في مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية والمعلمات 2022، والتي تختلف بين التخصصات المعلن عنها، لذا فيما يلي سوف نقوم بالإعلان عن رسوم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022:

الرسوم الخاصة باختبار الرخصة المهنية للمعلمين بالمجال التربوي العام تبلغ 100 ريال سعودي.

تصل رسوم مواعيد اختبارات الرخصة المهنية لتخصص التربوي 100 ريال سعودي.

في حالة قيام المدرس بإعادة اختبار الرخصة المهنية، فيتم دفع رسوم قيمتها 200 ريال سعودي.

للقيام بتجديد الرخصة المهنية أو إصدارها فيجب تسديد مبلغ قيمته 100 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

بعد التعرف على الرخصة المهنية وأهميتها، وما هي مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 وشروط التقديم، الآن سوف نتعرف على طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين:

أولًا يتم الدخول إلى موقع مركز القياس الوطني.

توجه إلى الملف الشخصي.

قم بإنشاء حساب أو إذا كان لديك فقم بتسجيل الدخول.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها وتأكد من صحتها.

أدخل الرقم السري الخاص بك.

من الاختيارات حدد “الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

حدد اختبار الرخصة المهنية.

قم بالاطلاع على الشروط والأحكام.

انقر على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

حدد أقرب مكان لك لأداء الاختبار.

اختر الوقت المناسب للاختبار من المواعيد المعروضة لك.

ستظهر لك المبلغ المخصص برسوم الاختبار.

قم بتسديد رسوم الاختبار أولا عن طريق إحدى اختيارات التسديد الظاهرة لك.

بعد القيام بالتسديد ستظهر لك صفحة البداية، منها حدد متابعة إشعار التسديد.

توجه إلى خانة الاختيارات.

ستظهر لك كلمة “تفاصيل” بدلا من سجل الآن.

ثم توجه في الموعد المحدد لأداء الاختبار.

بهذا تكن قد قمت بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022.

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

بعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية في المملكة العربية السعودية في موعيد الهيئة، يترقب كلٌ منهم ظهور نتائج الاختبار.

لذا بعد غلق باب تسجيل الاختبارات ورصدها، ستبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب للقياس بالإعلان عن النتائج في مواعيد محددة.

وفق ذلك سيتم ظهور نتائج من أدى الامتحان في مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين أو للمعلمات من بداية الشهر الخامس لعام 2022 الذي يوافق الشهر الثامن لعام 1443.

وأتاحت الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني من خلال رقم الهوية الخاص بالمتقدم، دون حاجته للذهاب إلى الجهة المختصة بذلك.

لذا لكي تتمكن من معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، فيجب اتباع ما يلي:

أولًا يتم الدخل إلى موقع مركز القياس الوطني.

من الصفحة الرئيسية قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص.

اختر “استعلام”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

أدخل رقم الهوية الخاص بك ثم اسم المستخدم.

قم بكتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة أمامك.

انقر على تسجيل دخول.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في المكان الفارغ.

بعد الانتهاء سيتم تحويلك لصفحة أخرى بها نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443.

بهذا تكن قد تعرفنا على مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022.