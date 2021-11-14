نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للعاطلين 1443 في السعودية بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر للعاطلين يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية ذات الأعمال الحرة عن شروط القرض وأهم مميزاته حيث إن هذا القرض عدّ من القروض التي لا يوجد بها فوائد بالإضافة إلى أنه من الممكن لأي مواطن صاحب عمل حر أن يقوم بعمل هذا القرض وقد قام البنك بعمل هذا القرض لمساعدة الكثير من المواطنين المبتدئين حتى يستطيع كل منهم العمل لذلك يبحث ويتساءل العديد من المواطنين على شروط قرض العمل الحر للعاطلين ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح ذلك.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين

يوجد شروط حصول على أي قرض مثل قرض أهل من بنك التسليف وغيره؛ وفي هذا الإطار قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع عدة شروط للحصول على قرض العمل الحر للعاطلين الذي يجب على المواطن المتقدم للحصول على هذا القرض مراعاة هذه الشروط والأحكام ومن خلال استيفاء هذه الشروط يتم قَبُول الطلب أو رفضه وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يشترط ألا يقل عمر صاحب طلب القرض عن 18 عاماً ولا يتعدى عمره عن ستون 60 عاماً.

لا بد ألا يكون المواطن المتقدم مدين للبنك بأي قرض آخر وفي حالة الحصول على قرض من قبل فيجب أن يكون مر عاماً على سداد آخر قسط.

يجب ألا تتعدى مدة سداد القرض عن 40 شهراً.

يشترط ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به عن 14000 ريال سعودي.

يجب على المواطن القيام بتقديم ضمان مقابل التمويل.

لا بد من اجتياز الفحص الائتماني.

على المواطن المتقدم أن يقوم بتحديد نشاط العمل الحر الذي يريد العمل به ولا بد من وجود وثيقة تثبت هذا.

يشترط ألّا يتعدى القرض عن اثنين وثلاثين 32000 ريال سعودي لمن عمره أقل من 21 عاماً.

يشترط عدم تجاوز تمويل قرض العمل الحر عن ستين الف 60,000 ريال سعودي.

كيفية التقديم للحصول على قرض العمل الحر للعاطلين

يتم الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين بواسطة عدة خطوات ويجب إتمام هذه الخطوات بطريقة صحيحة حتى يتم التقديم وهذه الخطوات تكون كالآتي:

أولا يجب على المتقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص لبنك التنمية الاجتماعية بواسطة نفاذ.

بعد الدخول على الموقع يتم الضغط على أيقونة أضافه طلب جديد.

ثم يقوم المستخدم بالنقر على زر طلب الحصول على تمويل جديد.

وبعدها يتم النقر على أيقونة تقديم.

يتم اختيار الخِدْمَات التخصصية.

يقوم المستخدم بتقديم الإقرار بالتعهدات.

ثم يتم بعد ذلك تحديد الفرع.

تدوين معلومات وثيقة العمل الحر.

بعد ذلك سوف يظهر تسائل فيتم الإجابة عليه وهو “هل ستقوم بممارسة العمل الحر بنفسك”.

بعدها يتم تدوين البيانات الخاصة بالعمل.

الضغط على أيقونة حفظ.

القيام بعد ذلك بتحديد مبلغ التمويل.

على المستخدم القيام باختيار الشريحة الملائمة.

بعد ذلك يتم التقديم للخدمة.

تدوين الرَّقَم الخاص بالطلب.

ثم تدوين الاسم وأيضاً تدوين رَقَم الهُوِيَّة.

وهو إلى ذلك يتم تدوين التمويل المطلوب ورقم الهاتف.

بعد ذلك يتم تسجيل مبلغ التمويل.

على المستخدم القيام بإضافة عدد الأقساط.

ثم يتم تدوين المبالغ المدفوعة.

بعدها قاصدًا و يتم تحديد قيمة القسط المتبقي.

ثم يتم اختيار قيمة القسط.

يتم بعد ذلك تسجيل قيمة القسط المتأخر.

على المستخدم أن يقوم برفع المستندات.

النقر على أيقونة حفظ.

الضغط على زر اعتماد كل الملفات.

بعد ذلك سوف يتم ظهور رَقَم الطلب وأيضاً زمن معالجة الطلب للمستخدم.

حدود التمويل في قَرض العَمل الحُر

قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع بعض من حدود التمويل للمواطنين الذين يريدون الحصول على قرض عمل الحر للعاطلين وهو إلى ذلك قام البنك بتحديد الرسوم الذي يتم دفعها للحصول على القرض كما انه قام أيضا بتوضيح الضمانات التي يتم تقديمها ؛ كي يستطيع المواطن الحصول على القرض وذلك يكون بالنسبة للتمويل العيني وأيضا التمويل النقدي وذلك يكون كالآتي:

أولا التمويل العيني:

قد يصل التمويل فيه إلى مئة وخمسون ألف ريال سعودي (150000) ثم أن الرسوم المفروضة على هذا التمويل تكون بسيطة وعينيه ويتم خَصْم هذه الرسوم من مبلغ القرض قبل أن يقوم العميل باستلامه بالإضافة إلى وجود دعم للرسوم التي تخص المعاقين والعاطلين وأيضاً الصامتين أم الضمان فهو يكون يجب أن يكون من جهة حكومية أو من ضامن فارم.

ثانياً التمويل النقدي:

أما عن التمويل النقدي فقد يكون حدود التمويل به تصل إلى ستون ألف ريال سعودي (60000) وذلك يكون حسب الملائمة المالية أما عن الرسوم المفروضة على هذا النوع من التمويل فهي تكون رمزية وهو إلى ذلك يتم خَصْم هذه الرسوم من خلال مبلغ التمويل قبل أن يقوم المواطن باستلامه وهو إلى ذلك يوجد دعم للرسوم الخاصة بالضامنين والمعاقين وأيضاً والعاطلين وبالنسبة للضمانات فهذا يكون من كفيل غارم أو من جهة حكومية.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا إلى شروط قرض العمل الحر للعاطلين كما قمنا بتوضيح طريقة الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين ونحن إلى ذلك قمنا بتوضيح حدود التمويل في قرض العمل الحر.