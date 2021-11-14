وزارة الخارجية بالمملكة السُّعُودية قد أتاحت منصة خاصه بخدمة التأشيرات الإلكترونية لكل المواطنين بالإضافة إلى المقيمين بالمملكة لتيسير الحصول على تأشيرة أو شهادة صحية، بالإضافة إلى العديد من الخِدْمَات الأخري التي تقدمها المنصة، فضلا عن أنه يمكن الاستعلام عن المعاملة دون الذَّهاب إلى مقر الدوائر الحكومية، يتم الموافقة من قبل مكتب الاستقدام لأصحاب العمل على استخدام التأشيرة، وعبر هذا التقرير سنوضح خطوات الاستعلام عن تفويض تأشيرة في السعودية لعام 2021 ورقم الاتصال الموحد للمنصة.

خطوات الاستعلام عن تفويض تأشيرة في السعودية

تعدّ خدمة الاستعلام عن تفويض تأشيرة من أكثر الخِدْمَات المطلوبة من قبل الأفراد والمواطنين ويمكن استخدامها عبر الخطوات كالتالي:

يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالتأشيرات الإلكترونية. اختر الاستعلامات من اسفل الصفحة ثم من مربع البحث. اختر التأشيرة الصادرة من وزارة الخارجية. ثم اكتب رَقَم طلب التأشيرة وأيضا رَقَم التسجيل يمكن أن يكون (رَقَم الإقامة أو رَقَم معرفة البلد أو الرَّقَم الخاص بتسجيل الحاسوب الخاص بالهيئة الحكومية). اكتب رمز الصورة المكون من ٦ أرقام. ثم اضغط على زر الاستعلام الأخضر. وبذلك تكون قد أتممت عملية الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن تفويض تأشيرة عمل مساعد

عن طريق الخدمات الموجودة بمنصة التأشيرات الرقمية، يمكن الاستعلام أذن لكي تعمل على دعم تأشيرة العمل عبر الخطوات كالتالي:

انتقل إلى المنصة الخاصة بالتأشيرات كما ذكرنا من قبل. حدد على كلمة التفويض على تأشيرة عمل. ثم اضغط موافق على الشروط الخاصة بخدمة الدفع عن طريق الأنترنت. اكتب رَقَم عقد الدعم ثم رَقَم السجل. ادخل الواجهة ثم اكتب رَقَم الصورة. وفي النهاية انقر على زر البحث.

كيفية الاستعلام عن ترخيص تأشيرة إلكترونيا

انتقل إلى منصة التأشيرات الإلكترونية. ثم انقر على خدمه ترخيص التأشيرة. اضغط على موافق الخاصة بخدمة الدفع. ثم بعد ذلك اكتب رَقَم التأشيرة. ثم ادخل الواجهة واكتب رَقَم القياسي. اكتب رمز الصورة وفي النهاية اضغط على زر البحث. وبذلك تكون قد أتممت عملية ترخيص تأشيرة.

رَقَم الاتصال الموحد لمنصة التأشيرات

يمكن التواصل مع الدعم الفني الخاص بالمنصة من المقيمين بالمملكة والمواطنين من أجل الاستفسار عن أي أسئلة متعلقة بالتأشيرات، وتعد هي المنصات الوحيدة التي يمكنك التعرف على جميع البيانات الخاصة بدعم الفني، ورَقَم الدعم الفني هو 920033334، ومن خارج المملكة يكون الرَّقَم 00966920033334.