موعد صرف راتب حافز لشهر ربيع الأخر 1443 ديسمبر 2021 وشروط التسجيل

متي موعد نزول راتب حافز لشهر ربيع الأخر 1443، قد يدور هذا السؤال فى أذهان عدد كبير من المواطنين فى المملكة المستفيدين من برنامج حافز، وذلك لأن يعرفون التاريخ الذي سيتم صرف فيه هذا البرنامج لشهر ديسمبر القادم، حيث إن فى بعض الاحيان يتم تأجيل الصرف بسبب الاجازات والعطلات الرسمية.

راتب حافز لشهر ربيع الأخر 1443

برنامج حافز هو أحد البرامج الخاصة برؤية المملكة 2030 وهذا البرنامج يتم صرفه شهرياً للمستفيدين بقيمة 2000 ريال سعودي، وقد تم إطلاق هذا البرنامج حتى يساعد العديد من المواطنين فى المملكة فى الحصول على عمل أو توفير لهم راتب شهري حتى يحصلون على وظيفة سواء فى القطاع العام أو الخاص بالمملكة، ويتم تقديم للمستفيدين من البرنامج دورات تدريبية شهرية.

شروط التسجيل فى حافز

يوجد عدد من الشروط التي تم وضعت من أجل التسجيل فى هذا البرنامج حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:

يشترط إن يكون المتقدم للبرنامج مواطن سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

لابد من إن يكون فى سن لا يقل عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 60 سنة.

يشترط إن يكون غير عامل فى القطاع العام أو الخاص بالمملكة.

لابد من إن يكون دائماً مقيم فى المملكة العربية السعوية.

يشترط إن يكون لدية القدرة على العمل.

إن لا يكون حاصل على أي من المعاشات التى تقدمها الحكومة السعودية.

موعد نزول راتب حافز لشهر ربيع الأخر 1443

سيتم صرف راتب حافز لشهر ديسمبر فى يوم 5 ديسمبر 2022 ويوافق هذا اليوم بالتقويم الهجري 30 ربيع أخر لعام 1443، ويمكن للمواطنين فى المملكة التسجيل فى حافز عبر القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص فى السطور التالية: