شروط إستحقاق خدمة تيسرت وطريقة التسجيل للمتبرعين

شروط إستحقاق خدمة تيسرت السعودية و التى تساعد المتعسرين والذين لديهم أحكام قضائية بسبب الديون وعدم القدرة على السداد سهلة وبسيطة ، والجدير بالذكر أن خدمة تيسرت تكون من خلال منصة إحسان التي تمكن المتبرعين من الوصول إلى المستحقين للخدمة بسهولة والمتعسرين في السداد ، ولا يحق لأي شخص متعسر أو لديه دبن الإستفادة من الخدمةولكن هناك شروط لإستحقاق الخدمة .

الشروط اللازمة لإستحقاق خدمة تيسرت

أن يكون الشخص الراغب في الإستفادة من الخدمة من مستحقي الضمان الإجتماعي كأصحاب المعاشات وماشابه ممن ينطبق عليهم شروط إستحقاق كفالة الضمان الإجتماعي .

أن لايكون لدى المتعسر أية قضايا تنفيذية سوى قضية الدين المتعسر في سداده وأن يكون الحكم صادر من المحكمة .

يجب مرور فترة لا تقل عن العام الكامل على صدور حكم التنفيذ للمديون المتعسر في السداد .

يجب أن لا يزيد مبلغ الدين عن مائة ألف ريال سعودي .

طريقة التبرع والتسجيل في خدمة تيسرت

تساعد خدمة تيسرت الأشخاص المتيسرين ماديا على التسجيل في الخدمة كمتبرعين وتمكنهم من الوصول إلى الأشخاص المتعسرين والغير قادرين على سداد الديون ، واليوم سنعرض لكم بخطوات بسيطة طريقة التسجيل في الخدمة كمتبرع وهى كالتالي :

قم بالنقر على الرابط التالى لتسجيل الدخول إلى منصة إحسان https://ehsan.sa/auth/register

ثم قم بإنشاء الحساب .

ادخل البيانات المطلوبة منك كالإسم ورقم الجوال الخاص بك وعنوان بريدك الإلكتوني ، ثم انقر على كلمة إنشاء حساب .

انتظر قليلا حتى يتم فتح حسابك بعد إستقبالك لرسالة تفعيل الحساب .

بعد فتح الحساب الخاص بك قم بالتبرع من خلال هذا الرابط https://ehsan.sa/tyassarat .

اكتب رقم المبلغ الذي ترغب بالتبرع به ، ثم أكمل البيانات الخاصة بك لتأكيدها ، ثم انقر فوق كلمة تبرع الآن .

ومن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع لخدمة تيسرت أن يكون متواجد داخل المملكة العربية السعودية حيث لا يستطيع أي شخص من خارج المملكة العربية السعودية أن يطلب الخدمة سواء للإستفادة منها أو التبرع لها إلا إذا كان الشخص الذي يرغب في طلب الخدمة لديه رقم جوال سعودي خاص به مسجلا بإسمه وذلك للاستفادة من خدمة تيسرت السعودية .