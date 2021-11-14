نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وشروط وخطوات التسجيل عبر منصة قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت مؤشرات البحث على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن معرفة مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 في السعودية، فقد يرغب المعلمين من الانتهاء بشكل تام من الاختبارات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للمعلمين حتى يتمكنوا بعد ذلك من الاشتغال في الوظيفة، لكن لا يحدث ذلك إلا بعد استيفاء كافة المعلمين المتقدمين الشروط الموضوعة من قبل الوزارة، فتابعوا معنا التقرير التالي كافة التفاصيل الخاصة بأداء هذة الاخبارات للعام الجاري 1443.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يتساءل المعلمين عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، حيث تم تحديد موعد الاختبارات بالفعل من قِبل الوزارة وقد جائت الوماعيد كالتالي:

يبدأ موعد الاختبارات المهنية من اليوم الرابع من شهر ربيع الأول عام ١٤٤٣، والذي يوافقه اليوم الثالث من شهر نوفمبر عام ٢٠٢١.

بينما الاختبارات التأهيلية العامة فسوف تبدأ من اليوم الثامن عشر من شهر رجب ١٤٤٣، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير ٢٠٢٢.

شروط التسجيل في احتبار الرخصة المهنية 1443

سبق وأن تعرفنا على مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 في المملكة السعودية، لكن يتطلب ذلك مجموعة من الشروط التي من دونها لا يقبل المعلم في تقديم هذه الاختبارات، وهذه الشروط تكمن في الآتي:

ضرورة حصول المتقدم على بكالوريوس يتلاءم مع الوظيفة التي تقدم فيها. أن لا يكون عمره أقل من أحد وعشرين عام. ضرورة اجتياز المتقدم جميع الاختبارات المهنية والتأهيلية. لابد من دفع الرسوم الخاصة بالاختبارات المهنية والتأهيلية والتي تكون في حدود مائة ريال سعودي.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يمكنك الآن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، وذلك من خلال الآتي: