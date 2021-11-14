نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية عن طريق خدمة صوتك مسموع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والهيئات بالمملكة عن طريق موقعها الإلكتروني علي الإنترنت ، ومن أجل تحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع الجمهور توفر الوزارة دائما موقع دائم بكل الخدمات يؤدي إلي صفحة الشكوى والاقتراحات لإتاحة مساحة للمستخدمين للإدلاء بآرائهم ورفع شكواهم عن الخدمات ومستواها ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم كيفية تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية عن طريق خدمة صوتك مسموع ، وهي منصة ترمي إلي التواصل مباشرة بين الوزارة والشعب ، حيث تعمل هذه الخدمة على زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني ورفع نسبة مشاركة الجمهور في الشراكة حول توجهات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، كما تتيح الاستماع لمقترحات أو شكوى أو ملحوظات حول أعمال الوزارة وخدماتها من خلال الصفحة الخاصة بخدمة صوتك مسموع علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية عن طريق خدمة صوتك مسموع

يمكن من خلال البوابة تسجيل شكوى أو ملاحظة أو تسجيل مقترح للرقي بمستوى الخدمات وأعمال الوزارة خلال وقت استجابة متوقع 5 أيام عمل ويمكن إرسال شكوي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

أولاً نضغط علي أيقونة إرسال شكوي من الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني.

يتم توجيهك لصفحة التحقق من البيانات.

تقوم بملأ البيانات الأساسية مثل : الهاتف الجوال – الهوية / الإقامة – تاريخ الميلاد (صيغة التاريخ:1400/01/01) مع إضافة يوم للتطابق (1400/01/02).

ثم ملأ خانة التحقق الإلكتروني من الاستخدام البشري.

بعدها نضغط متابعة لتنتقل إلي صفحة الشكوي.

وأخيراً نتابع بكتابة محتوي الشكوي واختيار نوعها ونضغط علي إرسال.

سياسة الشكوى

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة gov صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية ، ويمكن تقديم الشكوى من خلال البوابة الالكترونية لوزارة البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ، وفق سياسة محددة لتقديم الشكاوى كالآتي :

الشكوى هي أي مشكلة واجهت أحد منسوبي الوزارة أو المستفيدين من خدماتها سواء عبر القنوات التقليدية أو الإلكترونية.

يهدف تسجيل الشكوى إلى تنبيه صانعي القرار أو مسيري الأعمال في الوزارة عن وضع معين أو عائق يواجه مقدم الشكوى يتطلب حله تدخلاً من قبل أحد منسوبي الوزارة أو إداراتها لتصحيح الوضع القائم والمشكلة ذات الشأن.

من الممكن أن تقدم الشكوى على الوزارة بعينها أو أحد أنظمتها وصولاً لمراكز الخدمة أو فروع الوزارة ووحداتها المختلفة في كافة مناطق المملكة ومنسوبيها.

تتعهد الوزارة بأنها ملتزمة بأعلى درجات الحرص والدقة في البحث والتدقيق والتحليل قبل البتّ في أي شكوى.

كما تتعهد الوزارة بالالتزام بالمسؤولية الكاملة عن كافة الإجراءات التي تواكب عملية التنبيه وعن القرارات والأحكام الصادرة بحق مرتكبي هذه المخالفات مهما كان نوعها.

لمعالجة الشكاوى الواردة للوزارة فالسياسة العامة هو دراسة الطلب أولياً ثم تحويله للقسم المعني للدراسة والإفادة.

يتم التواصل مع مقدم الشكوى بالطرق التقليدية أو الإلكترونية حال طلب معلومات إضافية أو تقديم نتائج للشكوى للعميل.

في حال لم يتم الرد يمكن للعميل التواصل مباشرة مع الوزارة للتنبيه حول ذلك برقم الشكوى المرسل للعميل أول مره.

طريقة إضافة مقترح علي موقع الوزارة عن طريق خدمة صوتك مسموع

يمكن لمستخدمي موقع وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إرسال الاقتراحات عن طريق اتباع الخطوات التالية :

أولاً الضغط علي صفحة إضافة الاقتراحات فيتم توجيهك لصفحة جديدة.

في الصفحة الجديدة تقوم بملأ بيانات : عنوان الاقتراح – مجال الاقتراح – الاسم – الجوال الخاص به (و يكون بالصيغة: 966500000000).

ثم تضع البريد الإلكتروني للتراسل معك.

أخيرا تكتب نص الاقتراح وتضغط إرسال.

وتتيح وزارة الموارد البشرية من خلال خدمة المقترحات ، التفاعل بين المواطن والحكومة عبر بوابة صوتك مسموع وزارة الموارد البشرية.

سياسة المقترحات

تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة سياسة محددة للاقتراحات كالآتي :

يؤخذ بمفهوم الاقتراح كل الأفكار الجديدة للتطوير والإبداع لمنهج مشروع قائم.

يتوسم أن ينجم عن الاقتراح فوائد عملية تكون ذات نتائج إيجابية في مجالات استثمار الموارد المادية.

ترحب الوزارة بدعم منسوبيها واستقبال مقترحاتهم العامة والخاصة لتحسين جودة خدماتها.

سياسة الاقتراح تبدأ بأن يتم استقبال المقترحات وتحويلها بعد دراستها للأقسام المعنية بعد إشعار بنك المبادرات والمقترحات في الوزارة حول الاقتراح.

ولا يحتسب استقبال المقترح وعداً بتنفيذه ، لكن دراسته وقابلية تطبيقه وما يعقب ذلك.

تحتفظ الوزارة في حقها الأدبي والقانوني في رفض المقترحات و الرد على العميل.

تسجيل الفكرة أو الاقتراح ويتم تحويلها أو أنتاجها أو إعادة بناءها بالشكل المناسب لاستراتيجيات الأعمال والخطط الخاصة بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

كم تتاح خدمة خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية بهدف تقديم شكوى حساب المواطن للوزارة.

طريقة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكن لمنسوبي الضمان الاجتماعي بالمملكة الاستعلام عن معرف الضمان الخاص بهم عن طريق الخطوات التالية :

أولاً يقوم المستعلم بالدخول لموقع وزارة الموارد البشرية ، ثم يختار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. ثانياً يقوم باختيار الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي. ثالثاً يقوم بوضع رقم الهوية الوطنية الخاص به و الهاتف الجوال الخاص به. رابعاً يملأ بيانات البريد الإلكتروني ويتابع بالضغط علي استعلام. خامساً يدخل رمز التفعيل المستقبل عن طريق البريد الإلكتروني ليتم عرض كافة تفاصيل حساب الضمان ومن ضمنها رقم الضمان الاجتماعي.

المنصة الوطنية الموحدة

هي بوابة إلكترونية تمكن كافة المقيمين والمواطنين بالمملكة من الحصول علي كافة الخدمات الحكومية مجمعة في مكان واحد بكل سهولة وكفاءة بالتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة بالمملكة ، والمنصة مصدر معلوماتي كبير للزوار ويتم نشر مستجدات الأخبار الخاصة بالمملكة عبرها وما يخصل الفعاليات ، مع دليل شامل للهيئات والجهات الحكومية والأنظمة واللوائح والقوانين ومبوب معلوماتي عن المملكة والخطط والمبادرات الخاصة بها ، ومن خلال موقع الوزارة يمكنكم التعرف علي شروط إصدار وتجديد رخص العمل وخطوات التنفيذ.