نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Reef دعم ريف | خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين عبر بوابة ريف للحصول على الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسائل الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية الحصول على دعم ريف وطريقة التسجيل في دعم ريف الحكومي، حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق منصة ريف الإلكترونية، للراغبين في الاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه الوزارة، حيث يمكن التسجيل الإلكتروني من خلال النموذج الذي توفره المنصة، ويتم التقديم من خلال إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بك بشكل صحيح ودقيق، وبعد قبولك في برنامج ريف تصبح من ضمن المستفيمين من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد أعلنت الوزارة عن رابط الموقع المخصص الخاص بالتسجيل، وفي سطور هذا المقال نتطرق للحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة في بوابة ريف.

طريقة التسجيل في دعم ريف بالخطوات

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بأن طريقة التسجيل في دعم ريف تكون إلكترونيا فقط من خلال بوابة ريف، وتقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمتقدمين/ مثل ثقديم طلب إعتراض على نتائج الأهلية والاستحقاق، أيضا يمكن لك من خلال المنصة تعديل حسابك البنكي، وتستطيع التسجيل من خلال الرابط الرسمي الخاص بمنصة ريف https://reef.gov.sa، ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة نسبة الإنتاج الزراعي في قطاع الريف، ويستهدف صغار المزارعين ومربي الماشية، حيث يعمل على أن يتم استخدام الموارد واستغلالها بأفضل شكل، وذلك من خلال الموارد المائية والزراعية والطبيعية المتاحة للمزارعين.

أولا، تقوم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة ريف https://reef.gov.sa. ثانيا، تقوم بتحديد إنشاء حساب جديد على المنصة. ثالثا، سيطلب منك تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات الشخصية الخاصة بك. رابعا، كتابة كلمة السر وإدخال كود التحقق البشري. خامسا تقوم بالنقر على كلمة تسجيل. بعد ذلك يصل لك رمز على هاتفك المحمول، يجب عليك إدخاله من أجل اكمال التسجيل. سيطلب منك ارفاق عدد من المستندات عبر المنصة وبذلك تكون انتهت عملية التسجيل وتنتظر الرد.

قطاعات دعم ريف

حرص برنامج ريف على دعم عدد من القطاعات الريفية، حيث يوفر الدعم لثمانية برامج أخرى من أجل تطوير وزيادة الإنتاج، حيث يدعم قطاع إنتاج العسل وتربية النحل، أيضا إنتاج البن، يدعم الزراعة البعلية والفاكهة مثل المناجو والعنب والرمان، دعم مستزرعي الأسماك، دعم مربي الماشية، وذلك من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

رقم دعم ريف

في حالة واجهتك أي مشاكل أثناء التسجيل أو لديك العديد من الاستفسارات، وفرت الوزارة إمكانية التواصل مع الحساب الرسمي لمنصة ريف عبر موقع تويتر، حيث تستطيع التواصل من خلال الرسائل المباشرة على مدار الساعة، كما يمكن لك الاتصال عبر الرقم الموحد 19930 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

شروط الحصول على دعم ريف

نتعرف معكم على جميع شروط الاستفادة والحصول على الدعم المادي من ريف، حيث يعد أهم شرط أساسي في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل، وأن تمتلك حساب بنكي نشط، ويجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، يجب أن لا تكون عاملا لدى القطاع الخاص والعام، أن لا يزيد عدد البرامج المتقدم لها عن 3، أن لا يزيد دخلك الشهري عن 6 آلاف ريال، امتلاك وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة، يجب أن تكون ملتزما بشروط البرنامج الفنية والصحية.

كيفية الاستعلام عن دعم ريف

بعد أن يتم قبول طلبك للاستحقاق والاستفادة من دعم الريف، يمكن لك أن تقوم الاستعلام عن تفاصيل الدعم ونزول الدعم المادي في حسابك البنكي، ويتم ذلك عن طريق، تسجيل الدخول إلى حسابك في منصة ريف، ثم تقوم بكتابة بيانات الدخول، بعد ذلك تقون باختيار استعلام عن دعم الريف، الآن تظهر لك خانة اضافة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، قم بكتابتها ومن ثم اضغط استعلام، وستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بطلبك.