نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الإجتماعية يوضح خطوات الحصول علي تمويل 300 ألف ريال للخريجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح بنك التنمية الإجتماعية خطوات الحصول علي تمويل 300 ألف ريال للخريجين، بهدف مساعدة المؤهلين للعمل الحر من خلال تأسيس مشروعات صغيرة تتوافق مع قدراتهم العلمية في المجالات الطبية مثل عيادات الأسنان والصيدليات والأشعة، وحدد بنك التنمية الاجتماعية العديد من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل والتي من أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

أكدت خدمة عملاء البنك علي ضرورة الاطلاع علي الشروط والضوابط التي حددها البنك قبل بدء التسجيل والحصول علي التمويل حيث أن كل المعاملات تتم من خلال موقع البنك، فيما يجب علي المتقدمين مراجعة رقم الجوال جيدا وكذلك البريد الإلكتروني حيدا حتي يتم التواصل مع المتقدم بسهولة ويسر دون حدوث مشاكل في الاتصال.

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات والمزايا إلي السعوديين، حيث يقدم تمويل الزواج لمساعدة الشباب في مصاريف الزواج، وتمويل 60 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلي تمويل آهل والعديد من الخدمات التي تقدم من بنك التنمية الاجتماعية بدون أي فوائد، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم ثقفني الشروط والمستندات والمشاريع الجديدة الجاهزة ورقم التواصل مع فريق الدعم الفني لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول علي تمويل 30 ألف ريال من بنك التنمية الإجتماعية

أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 65 عام.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

ألا يكون قد استفاد من تمويل آخر من بنك التنمية وقت الحصول علي التمويل الجديد.

أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم التمويل متفرغ لمتابعة أعماله في المشروع الجديد، أو علي الأقل تعين مدير لدية الخبرة والقدرة الكافية لتشغيل المشروع، بشرط أن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية.

ملئ نموذج التقديم الخاص بالبرنامج بدقة وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

يجب علي المتقدم أن يختار مشروع من ضمن المشاريع التي يدعمها بنك التنمية الإجتماعية.

أن يكون المشروع الذي ينوي المتقدم تنفيذه يساهم في الاقتصاد الوطني السعودي.

أن لا يتعدى التمويل الذي يستفاد منه المتقدمين 300 ألف ريال سعودي.

يجب علي المتقدم تقديم ضمانات السداد بحيث لا تقل عن 50 % من راتب المتقدمين.

يجب علي المتقدم دفع رسوم الخدمة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للتمويل



أكدعن دعمه للخريجين الجامعيين من أبناء المملكة العربية السعودية في التمويل المالي ونوه عن بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين والتي من أهمها التالي:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للاستفادة من التمويل المقدر 30 ألف ريال والتي من أهمها التالي:

تقديم أصل البطاقة الشخصية.

تقديم أصل شهادة المؤهل.

تقديم أصل الشهادات والخبرات التي تم تسجيلها في طلب التقديم.

تقديم فكرة المشروع في ملف power point “بوربوينت” بحيث لا تزيد مدة عرض الفيديو عن 20 دقيقة.

مشروعات بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير العديد من المشروعات للخريجين من أجل التقديم والاستفادة من التمويل والتي من أهمها التالي:

عيادات الأسنان.

معامل تركيب وصناعة الأسنان.

أنشطة المختبرات الطبية.

معامل النظارات والبصريات.

الصيدليات.

مراكز العلاج الطبيعي.

الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ضيافة الأطفال.

المركز الرياضية.

تمويل أصحاب المهن والمنشآت الصغيرة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية أو ما يسمى ببنك التسليف والادخار السعودي بدعم الشباب والمنشآت الصغيرة بتمويل 150 ألف أصحاب الحرف وأصحاب الأعمال الحرة، كما يقدم التمويل إلي للموظفين الذين لا يزيد دخلهم عن 10000 ريال سعودي وإلى العاطلين الباحثين عن فرص عمل، وحدد البنك عدة شروط للاستفادة من الدعم والتي أهمها أن لا يزيد عمر المستفيد عن 60 عام، ولا يقل عن 18 عام، وان يكون المتقدم ليس عليه مديونيات للبنك.

تعديلات شروط بنك التنمية الاجتماعية الجديدة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تغير قيمة الحد الأدنى من 10 آلاف ريال سعودي إلي 12.5 ألف ريال من راتب المفترض الذي ينوي الحصول علي قرض من بنك التنمية خلال الفترة المقبلة والتي من أهمها قرض الزواج وقرض ترميم البناء وقرض تمويل الأسرة بالإضافة إلي تمويل نفاذ.

رقم بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن الرقم الجديد الموحد للتواصل مع المستفيدين الذين لديهم الاستفسارات والتساؤلات ويريدون التعرف على إجابات هذه التساؤلات والتي يتمكن من خلال الاتصال بالرقم الموحد (920008002) طوال أيام الأسبوع للاستفسار من بنك التنمية الإجتماعية علي خطوات الحصول علي تمويل 300 ألف ريال للخريجين.

أفضل تمويلات بنك التنمية الإجتماعية

يعد أبرز وأهم تمويلات بنك التسليف أو بنك التنمية الإجتماعية كلا من ( تمويل كنف، تمويل اهل، تمويل الترميم، تمويل الزواج) حيث أن الشروط الموضحة التمويل بسيطة للغاية.

وصلنا معكم إلي ختام شرح مقالنا هذا بعنوان بنك التنمية الإجتماعية يوضح خطوات الحصول علي تمويل 300 ألف ريال للخريجين.