طريقة التقديم على طلب الجنسية السعودية

تزايدت مؤخرا محاولات الكثير الحصول على الجنسية السعودية، وذلك بعد الإعلان عن فتح المملكة العربية السعودية أبواب التجنيس أمام المبدعين والمتميزين في مختلف المجالات، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والمهارات في تطوير الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى العمل على التقارب بين الشخصيات المبدعة من مختلف بقاع العالم، وسوف نتعرف معا خلال سطورنا التالية طريقة التقديم على الجنسية السعودية وشروط الحصول عليها.

طريقة التقديم على الجنسية السعودية

بعد قيام جلالة الملك سلمان بإعطاء الأمر بفتح باب القديم للحصول على الجنسية السعودية وإجراء العديد من التعديلات في قوانين الحصول على الجنسية وذلك أمام أصحاب الخبرات والمواهب والمبدعين في مجالات الفضاء والطب والهندسة وغيرها من العلوم في سبيل الارتقاء بالاقتصاد السعودي، وقد وضعت الحكومة العديد من الشروط التي يجب استيفائها للحصول على الجنسية بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى، ويمكن للمواليد من أباء سعوديين التقديم عبر وزارة الداخلية، وذلك بعد القيام بجحر موعد لتقديم الطلب الخاص بالحصول على الجنسية السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية، والقيام بتقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة وتتمثل خطوات التقديم للحصول على الجنسية فيما يلي:

يتم القيام بتحرير طلب الحصول على الجنسية في السجل الخاص بالقيد التسلسلي الوارد.

يحصل المتقدم قسيمة تشمل رقم وتاريخ سجل الطلب.

تعبئة استمارة رقم 74 التي تخص الجنسية

تكملة ملء نموذج رقم 76 والقيام بنسخه.

تقديم صور مطابقة للأصول من كافة الأوراق والوثائق.

ضرورة فهم كافة المصطلحات التي تختص بالنظام والقوانين والمواد 22,26، 11.

طريقة القيام بحجز موعد في وزارة الداخلية للحصول على الجنسية

لابد لتقديم طلب للحصول على جنسية المملكة العربية السعودية القيام بحجز موعد لدى وزارة الداخلية، لكي يتم تقديم الأوراق والوثائق اللازمة ويتم حجز موعد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

إتمام عملية التسجيل للحساب الخاص بالمواطن في منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أيقونة “أبشر أفراد”.

النقر على زر” خدمتي”.

القيام بتعيين سطر الموعد، ثم تحديد الموعد الملائم.

اختيار أقرب مكتب بريد خاص بالأحوال المدنية.

حدد السبب وراء تحديد الموعد وهو “طلب الحصول على الجنسية”.

الشروط اللازمة للحصول على الجنسية السعودية