التسجيل في التأهيل الشامل 1443 واهم الشروط للاستفادة منه في المملكة

التسجيل في التأهيل الشامل، حيث ان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المقيمين يسعون دائما من اجل التعرف على شروط التسجيل في التأهيل الشامل، حيث يعتبر من اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، والتأهيل الشامل هو خدمه تقدمها الحكومة السعودية من خلال وزارة العمل من اجل تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمه لكل الأسر السعودية في ظل الظروف التي تمر بها المملكة، ولهذا نجد ان العديد من الأشخاص داخل الأراضي السعودية يرغبون في معرفة خطوات التسجيل في التأهيل الشامل، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تسجيل تأهيل شامل.

التسجيل في التأهيل الشامل

يعتبر التسجيل في التأهيل الشامل من البرامج الهامة جدا داخل المملكة العربية السعودية لمساعدة بعض المواطنين السعوديين من ذوى الإعاقة والقدرات الخاصة، وتسجيل التأهيل الشامل من الموضوعات ذو الأهمية الكبيرة خاصه للمواطنين السعوديين التي لديهم أعاقة أو ذوى الاحتياجات الخاصة والتي يحتاجوا إلى تأهيل، ولهذا فانهم يحصلون على مساعدات ماليه وتسهيلات من خلال برنامج التأهيل الشامل، وأيضا هناك الكثيرين ممن يرغبون في التعرف على من هم المستبعدين من تسجيل تأهيل الشامل وسوف نتعرف عليها أيضا من خلال المقالة.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل

اولا عليك الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد الدخول على الموقع قم بكتابة الاسم وكلمة السر الخاصة بك.

قم بالنقر على خدمات الوزارة.

اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الإعانة المالية لذوي الاحتياجات الخاصة.

بعدها تقوم بكتابة البيانات الخاصة به.

وضع البيانات الخاصة بالحساب البنكي، ثم الموافقة والإقرار بأن البيانات التي أدخلها هي بيانات صحيحة.

الشروط الخاصة للاستفادة من التأهيل الشامل

الحد الأقصى للمستفيدين من دعم التأهيل الشامل هو 45 عامًا وقت إصابته بالإعاقة. لابد من تسجيله في الوزارة. ضرورة تقييم الإعاقة المصاب بها الراغب في الدعم. لا يجب أن يكون صاحب الطلب قد استفاد من خدمات الإيواء المقدمة من الوزارة. لابد ان يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية مقيم داخل الأراضي السعودية. ألا يزيد دخله الشهري عن 4000 ريالًا سعوديًا. عدم تجاوز إقامته للحصول على طلب الدعم في المرافق الصحية والتأهيل الحكومي والأهلي عن 6 شهور خلال السنة وأن يكون مقيمًا على نفقة الدولة.

المستبعدين من التأهيل الشامل

هناك الكثيرين يريدون معرفة من هم المستبعدين من خدمة التأهيل الشامل، حيث ان هناك الكثيرين لا يستحقون من التسجيل في التأهيل الشامل وهم كالتالي.