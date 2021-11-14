تعرف على رابط تسجيل برنامج أعانة البحث عن عمل و شروط أهلية

برنامج أعانة البحث عن عمل، برنامج يدعم الباحثين عن عمل لتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، من خلال تقديم إعانة مالية لمدة 15 شهر تبدأ بمبلغ 2000 ريال بالإضافة إلى تقديم مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدتهم في الحصول على عمل.

كما أن يستهدف البرنامج الباحثين عن عمل من فئة الداخلين لسوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء التعليم أو التدريب وفئة المنقطعين عن سوق العمل لأكثر من سنتين، وسوف نوضح لكم قيمة الدعم مع اهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم.

شروط أهلية برنامج أعانة البحث عن عمل

يجب أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن (10) أشهر خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة صرف الإعانة. قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه. أن يكون من الفئة العمرية (20-40) سنه لا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص. لا يصرف له معاش تقاعدي. لا يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل. لا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي. لا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. لا يكون لديه نشاط تجاري. لا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة. ألا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل ويمكن قبول الطلب لمن سبق له الاستفادة، بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بخمسة عشر شهر.

رابط برنامج أعانة البحث عن عمل

يمكن الدخول من خلال الرابط الرسمي أعانة بحث عن عمل.

كما انه تم تحديد ألية الدعم على النحو التالي:

مدة صرف الإعانة (15) شهر، وتكون قيمة الدعم خلالها على2000 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر.

1500 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر.

1000 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر.

750 ريال شهرياً لمدة (3) أشهر.

وتم التنبيه على أن يتم تخفيض قيمة الإعانة في كل مرة بمبلغ 200 ريال عند حصول الباحث عن عمل على إنذار/مخالفة، كما يتم استبعاد الباحث عن عمل من البرنامج في حال حصوله على ثلاثة إنذارات، مخالفات.