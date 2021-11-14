عبر جدارة التقديم في وظائف النيابة العامة 1443 ھ

في ظل حرص المملكة الدائم علي توفير فرص عمل جادة لأبناء المملكة العربية السعودية صرحت بعض الجهات المختصة بأنه متاح التقديم في وظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية لكل من الرجال والنساء عبر موقع جدارة حيث تم توفير عدد من الوظائف تبلغ حوالي 284 وظيفة للتعيين علي الدرجة السادسة والسابعة والثامنة ولابد للمتقدم أن يستوفي الشروط والبيانات والأوراق المطلوبة للتعيين ونوضح هنا شرح آلية التقديم في وظائف النيابة العامة عبر جدارة والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم وكذلك المؤهلات العلمية المطلوبة ومواعيد التقديم .

طريقة التقديم علي وظائف النيابة العامة عبر جدارة

لابد من وجود حساب لك مسجل علي موقع جدارة حتي تتمكن من التقديم .

يتم التقديم إلكترونيا عبر رابط منظومة جدارة للتوظيف وذلك من خلال تسجيل الدخول علي منظومة جدارة للخدمة المدنية وهذا عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

في حالة وجود بيانات مخالفة أو غير صحيحة قم بالضغط علي أيقونة يستثني دراسته .

في حالة ما إذا كانت البيانات صحيحة اضغط علي أيقونة التقديم علي الإعلانات الوظيفية .

قم باختيار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك وتطلعاتك وترغب في التقديم عليها .

المؤهلات المطلوبة للتقديم علي وظائف النيابة العامة 1443 ھ

حملة الدبلومات المتوسطة وما يعادلها .

حملة البكالوريوس .

حملة الدبلومات العليا الفوق جامعية.

حملة الماجستير .

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف النيابة العامة

ملئ نموذج الطلب مع مراعاة المصدقية والدقة العالية في تعبئة البيانات حيث أن أي تناقض في البيانات والواقع يؤدي إلي استبعاد وإلغاء الطلب .

لابد من وجود وعمل معادلة للحاصلين علي الشهادة العلمية من خارج حدود المملكة العربية السعودية .

لابد من متابعة الموقع باستمرار حيث يتم إعلان أسماء المرشحين وكذلك المرشحات للوظائف عبر الموقع الإلكتروني .

مواعيد التقديم علي وظائف النيابة العامة عبر جدارة 1443ھ

صرحت الجهات المسئولة عن التقديم داخل المملكة العربية السعودية بأنه سوف يبدأ التقديم علي وظائف النيابة العامة للرجال والنساء عبر رابط منظومة جدارة للتوظيف يوم الخميس الموافق الثالث عشر من ربيع الأخر 1443 ھ وذلك الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري 2021م.