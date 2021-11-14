نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو المنتهية اهم ما يشغل العملاء في البنك ويعد بنك الراجحي من اهم مصارف المملكة لما يتميز بسهولة وأمان التعامل غير انه يثق فيه العديد من المواطنين السعوديين وتم تحويله إلى شركة مساهمة عامة ، كمان أن البنك يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطالباتهم، ويوجد العديد من الفروع المنتشرة داخل المملكة وغيرها في البلاد العربية كما يوجد الكثير من الفروع في البلاد الأجنبية للأهمية البنك ومصدقيته ، كما أن حصل البنك على العديد من الجوائز في منطقة الشرق الأوسط لكونه من افضل المصارف، ومن المعروف انه تم أنشاء أول فرع للبنك في الرياض، كما يجب معرفة موعد انتهاء بطاقة الراجحي لمعرفة موعد تجديد البطاقة القدرة على الاستفادة من البطاقة بشكل كامل حيث يمكن معرفة موعد انتهاء البطاقة من خلال فحص البطاقة معرفة تاريخ الانتهاء حيث أن البطاقة تحتوي على موعد الانتهاء ويجب تجديد البطاقة خلال شهرين من تاريخ الانتهاء، كما أن مصرف الراجحي الإسلامي لا يفرض أي رسوم على العملاء عند استخراج البطاقة للمرة الأولى تكون مجانا دون أي تكلفة مادية في حين أن رسوم التجديد تبلغ قيمتها 30 ريال سعودي، كما يقدم مصرف الراجحي كيفية التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد ، تحمل البطاقة الذكية المدمجة العديد من الخدمات بحيث يمكن تطويرها لتلبي احتياجات حاملها، فيمكن تحديث المعلومات والتطبيقات بدون اللجوء إلى تغيير البطاقة، وذلك لمرونة البطاقة في ظل التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وهي تقنية تزيد من صعوبة نسخ البطاقات الذكية، فهي تقنية حديثة محمية من التزوير، ولا يتم استخدام البطاقة إلا باستخدام رقم التعريف الشخصي.

طرق استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد

تكون طرق استخراج بدل فاقد أو بطاقة منتهية من خلال طرقتين أما بزيارة أي فرع من فروع البنك أو عن طريق الخدمة الذاتية

تجديد بطاقة الصراف الراجحي عن طريق الصراف الآلي

يجب أن تقوم تقوم بالإبلاغ عن فقدان بطاقتك بسبب تلفها أو سحبها داخل جهاز الصراف الآلي أو ربما نسيت كلمة المرور وأدخلتها أكثر من ثلاث مرات بصورة خاطئة وهذه هي الطريقة المعتادة للقيام بالاتي :

أدخال بطاقة الصراف الآلي(مدى) داخل جهاز الصراف الآلي الخاص بمصرف الراجحي.

ظهور القائمة الرئيسية ويتم اختيار إيداع سوف يظهر رسالة عدم إمكانية إتمام العملية لانتهاء صلاحية البطاقة.

ولتجديد البطاقة اضغط (تأكيد)، بعدها سيظهر هل تريد استلام البطاقة من هذا الفرع ويكون لديك خيارين: الموافقة أو تطلب تغيير الفرع بالضغط على الخيارات الظاهرة أمامك.

إذا ضغط الموافقة سوف تظهر رسالة بالتأكيد وإرسال رسالة على الهاتف بميعاد وجود البطاقة الجديد وغالبا يكون في خلال 5 أيام عمل .

استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد عبر المصرف

تُعد هذه الطريقة هي الأقدم والأكثر روتينية عند القيام باستخراج بطاقة بدل فاقد من مصرف الراجحي يتطلب الاتى:

زيارة أحد فروع المصرف المنتشرة بأرجاء المملكة السعودية. القيام بالإبلاغ في قسم خدمة العملاء عن فقدان بطاقة الصراف الخاصة بك. تلف البطاقة أو سحبها داخل جهاز الصراف بصورة مفاجئة. الخطأ وإدخال كلمة المرور بصورة خاطئة لثلاثة مرات متتالية. يقوم قسم خدمة العملاء بعمل الإجراءات اللازمة لوقف بطاقتك. ثم باستخراج بطاقة جديدة.

تجديد بطاقة الصراف الراجحي الخدمة الذاتية

يكون ذلك بشكل فورى من خلال جهاز الخدمة الذاتية من بنك الراجحي والموجود بجميع أنحاء المملكة وتتم عن طريق :

الذهب إلى اقرب جهاز خدمة ذاتية تابعة لمصرف الراجحي. أدخال بطاقة الصراف الآلي (مدى) المنتهية صلاحيته وادخل الرمز السري. بعد ذلك اختيار أول خيار طباعة بطاقة الراجحي مدى. سيتم إرسال رسالة بها كود على الموبيل المرتبط بحسابك التجاري بالراجحي قم بإدخال الكود. وأخيرا سوف تظهر لك على الشاشة سحب بطاقتك القديمة للبدء بطباعة البطاقة الجديدة وبعدها سيقوم الجهاز بطباعة بطاقتك.

ملحوظة: لا بد من تفعيل البطاقة الجديدة من جهاز صراف آلي عادي كالآتي: أولا قم بإدخال البطاقة بجهاز الصراف. بعدها ستأتيك رسالة على جوالك تحتوي على رقم التفعيل. قم بإدخال الرقم على شاشة الصراف وأضغط على تأكيد. وأدخل رقم سري من اختيارك مكون من 4 خانات وأعد كتابتها في الخطوة التالية. ومبروك عليك البطاقة الجديدة.

يمكنك أن تطلب عبر الصراف الآلي بشكل مباشر مع توفير إمكانية توفير الفرع الذي ترغب في استلام البطاقة منه من خلال أكبر شبكة من الفروع التي تصل ما بين 500 فرع إلى 1000 فرع، كذلك من الخدمات المميزة التي يقدمها مصرف الراجحي إمكانية إخطارك بوقت الوصول للبطاقات إلى الفرع للقيام باستلامها من خلال رسائل نصية يتم إرسالها إلى الهاتف المحمول الخاص بك.

خطوات استلام البطاقة التي تم تجديدها

وصول رسالة نصية للجوال الخاص بالعميل تعلمه بوصول بطاقته للفرع لكي يقوم بالذهاب للفرع واستلامها. يجب أن يتوجه العميل إلى أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي لاستلام بطاقته المجددة من بنك الراجحي. بعد استلام البطاقة يتم التوجه إلى أقرب جهاز صراف آلي للقيام بتفعيل البطاقة الجديدة.

تفعيل بطاقة الصراف الآلي بعد تجديدها

ادخل الرمز السرى بعد أدخال البطاقة الجديدة على جهاز الصراف الآلي الخاص بمصرف الراجحي. ظهور خيارات يجب الضغط على الاستعلام عن الرصيد. سوف تظهر رسالة على شاشة الصراف عزيزي العميل تم إرسال رقم التفعيل لبطاقتك على جوالك أرجو إدخال الرقم. قم بإدخال الرقم والضغط على تأكيد. بعدها أدخال الرقم الشخصي ولا يزيد عن ٤ أرقام ثم أعد إدخال الرقم الشخصي للتأكيد. ستظهر رسالة للبطاقة الجديدة والرمز السرى جاهزة لاستخدام.

طريقة إصدار بطاقة جديدة من بنك الراجحي أون لاين

الدخول إلى موقع مصرف الراجحي . ثم الدخول إلى صفحة الحسابات والبطاقات. الضغط على البطاقات الائتمانية. ثم النقر على اختيار التقدم بطلب. كتابة البيانات المطلوبة من العميل. ثم إدخال رقم حساب العميل في المصرف وإدخال البريد الإلكتروني. إدخال رقم الهاتف الجوال وإدخال الاسم بالكامل.

الضغط على إرسال.

والجدير بالذكر أن رسوم تجديد بطاقة الصراف الآلي مجانا، أما بالنسبة لرسوم إعادة إصدار بطاقة صراف آلي إذا كانت مفقودة أو تألفه أو خطأ في الرقم السري هي ٣٠ ريال ،وإصدار بطاقة لأول مرة يكون مجانا.

والجدير بالذكر أن خدمات بنك الراجحي كثيرة ويقدم أيضا بنك الراجحي الكثير من القروض منها قرض تمويل السيارة آو قرض التمويل الشخصي وغيرة وبذلك يكون بنك الراجحي متعدد الخدمات والفروع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، كما أن بنك الراجحي قد خصص للعملاء رقم موحد ويمكن من خلاله التواصل للحصول على عدد من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق الهاتف والرقم الموحد هو 920000084، ويمكنك من خلاله التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي التي يتيحها البنك، كما يمكنك طلب الحصول على رقم سري جديد في حالة فقدان الرقم السري الخاص بك ويمكنكم التواصل من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 920003344 متاح لجميع العملاء الحاليين والتواصل مع خدمة العملاء على الرقم 8001241222 خاص بعملاء البنك الحاليين والاتصال على الرقم 8001248880 خاص بالعملاء المميزين.

رقم بطاقة الصراف عبرالراجحي