تمويل شخصي بدون ضامن بأبسط إجراءات وأقل قسط وهامش ربح إمكانية تأجيل الأقساط

تمويل شخصي بدون ضامن من البنك العربي الوطني بأسهل الإجراءات، حيث يفر القروض الشخصي بصيغتي التورق والمرابحة بنفس المزايا وأعلى مبلغ تمويل لجميع القطاعات حيث يشمل السعوديين والمقيمين كحد سواء، يتيح البنك عدة خصائص لكي تمكن العملاء الحصول على المال بصورة سهلة جداً وبسرعة مع توفير جدولة المديونية بأقساط تناسب الدخل الشهري الذي يتم احتسابه مع معرفة الالتزامات الشخصية وإجمالِ الدخل وفق الشروط المحددة من قبل البنك، وفي حالة وجود أي استفسار عن القرض يمكن الاتصال عبر رقم البنك العربي الوطني 8001244141 خدمة المبيعات ترد في أسرع وقت.

مزايا تمويل شخصي بدون ضامن من البنك العربي الوطني

أاولاً البنك من البنوك المحلية السعودية معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي مرخص بـ ممارسة التمويل من البنك المركزي:-

القرض متوافق مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية.

أقل هامش ربح مقارنة بالبنوك الأخرى.

تمويل بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين جميع القطاعات.

سهولة التواصل بين العميل و خدمة العملاء.

قرض ميسر السداد حتى 5 سنوات.

إمكانية السداد المبكر مع دفع رسوم لثلاثة أشهر التالية (وذلك لعقود التمويل المنفذة من تاريخ 14 سبتمبر عام 2014).

متاح تمويل المتقاعدين.

خاصية تأجيل الأقساط ممكن أول ثلاثة او ستة أقساط أيضاً.

إمكانية إعادة التمويل بعدما يقوم العميل بسداد 20% من قيمة القرض القائم.

شروط التقديم على قرض بدون ضامن البنك العربي الوطني

يشترط على العميل تحويل راتبه إلى البنك. لابد من فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني. ألا يقل عمر العميل سواء رجال أو نساء عن 18 سنة وقت التقديم على القرض بدون كفيل. يشترط أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومي او خاص (من الجهات المعتمدة لدى البنك). الرسوم الإدارية 1.05% كحد أقصى 5.250 ريال سعودي أيهما أقل. هناك رسوم تأخير بواقع 75 ريال عن كل شهر متأخر.

طريقة تقديم طلب تمويل بدون كفيل البنك العربي

لابد من استيفاء الشروط المحددة أعلى وتعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل عبر الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني anb ورفع المستندات المطلوبة :-

– خطاب يوضح تفاصيل الراتب + البدلات إن وجدت.

-خطاب تحويل الراتب عبر نظام سريع.

-صورة بطاقة إثبات الهوية / الإقامة سارية المفعول.