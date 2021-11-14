نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٣.. آلية إصدار الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٣ ، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بداية من يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر 2021 ، وتستمر اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1443 لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ومن خلال ما نسعى لتقديمه، سنوفر لكم رابط موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٣ ، وطريقة الاستعلام عن نتيجة اختبار الرخصة المهنية 2021 ، وذلك بعد أن يتم تفعيل الرابط الخاص بالنتائج.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٣

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ، بدأت مراكز الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في استقبال كافة المتقدمين بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية يوم أس السبت 13-11-2021 ، المراكز التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومعروف أن اجتياز اختبار الرخصة المهنية هو أحد أهم المتطلبات للحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية. كما أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستعمل على تزويد الجهات التي لها علاقة بالنتائج وذلك بعد إصدار الرخصة المهنية بشكل إلكتروني، كما سيتم إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية 1443 عبر رسالة إلى رقم جوال المتقدمين.

وجدير بالكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أوضحت خطوات الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 1443 ، والتي تتمثل في جزأين أساسيين وهما الاختبار التربوي، والذي يُشارك فيه جميع المعلمين والمعلمات، أما عن الجزء الثاني للحصول على الرخصة المهنية في المملكة السعودي هو الذي يتضمن اختبارات تخصصية، حيث يتكون عدد التخصصات المعتمدة ثمانية وثلاثون تخصصاً.

نتيجة الرخصة المهنية 1443 خطوات الاستعلام

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 والتي تتمثل في:

موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

وفي ذات السياق، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الوظائف التعليمية التي تتمثل في ( المعلم الموهوب، قائد المدرسة، أمين مصادر التعلم، فإنها لا تلزم الحصول على رخصة مهنية لمزاولتها، كما أن الاختبارات التي تخص هذه الوظائف تكون متاحه اختيارياً وليست إجبارية بهدف إثبات الكفاءة.

ونقلا عن موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب ، فيما يخص إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٣ ، فقد أكدت أنه بعد انتهاء اختبار الرخصة المهنية سيتم العمل على تصحيح كافة الإجابات وذلك من خلال المصحح الآلي، ومن ثم سيتم مراجعة كافة المعلومات ويتم تصحيحها أيضاً بكل دقة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم بعد ذلك سيتم إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.