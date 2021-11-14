شروط التقاعد المبكر للمعلمين والحالات أيقاف راتب التقاعد وكيفية حساب راتب التقاعد

شروط التقاعد المبكر للمعلمين التي تم تحديدها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة الكثير من المواطنين يجهلها ولا يعلمون ماهي شروط التقاعد المبكر في السعودية وهذه الشروط الخاصة الواجب توافرها من أجل الحصول على التقاعد المبكر بشكل صحيح، حيث تحرص الحكومة السعودية بشكل مستمر علي توفير مستوي معيشي واجتماعي مناسب للمواطنين الذين كان وعلي زمه العمل في القطاع الحكومي سواء كان هذا القطاع عسكري أو مدني، وهذا يدعم أمنهم اجتماعيًا واقتصاديًا بعد قيامهم بدور كبير وفعال في خدمة الوطن، لذا فقد اهتمت مؤسسة التقاعد من جانبها بتحسين نظام التقاعد والذي كان من نتائجه نظام التقاعد الجديد الذي لاقي استحسان الكثير من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، حيث ينقسم هذا النظام إلى أربع أنظمة رئيسية وهم: النظام المدني، والعسكري، وتبادل النفع، والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وفي السطور التالية سوف نقوم بشرح شروط التقاعد المبكر للمعلمين.

شروط التقاعد المبكر للمعلمين في السعودية

وقد وضحت أيضًا بأن يمكن النظر في طلبات المتقدمين إذا توافر لديهم الشروط لكل من يرغب في التقاعد أو الإعارة، ويجب من الضروري أن تتأكد الوزارة من أستيفاء كل الشروط اللازمة، التي أعلنت عنها وكل القواعد والتشريعات التي أقرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لقبول الطلبات الخاصة بالتقاعد المبكر والإعارة للمعلمين، وكما اشرنا في السطور الماضية أن النظام الجديد الذي أعلنت عنه مؤسسة التقاعد يشمل الكثير من القطاعات التي يخدم فيها عدد كبير من المواطنين في المملكة ومنها المعلمين، حيث يمكن للمعلمين والمعلمات بوزارة التعليم السعودية التقدم بطلب الإحالة للتقاعد المبكر بشرط توافر مجموعة من الشروط وهي:

إتمام خدمة 20 عامًا في وظيفة إدارية أو تعليمية.

يجب تقديم هذا الطلب في نهاية العام الدراسي وليس في بدايته أو منتصفه.

إحضار بيان خدمة حديث معتمد من إدارة شؤون العاملين.

عدم احتساب أيام الغياب بدون عذر والإجازات الاستثنائية من مدة الخدمة.

خضوع الطلب للوزير المختص إذا كان لدى المعلم خدمة مدنية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن 25 عامًا.

يتم مراجعة طلب التقاعد المبكر أكثر من مرة قبل الموافقة عليه.

يجب على جهة العمل إتمام إجراءات طلب الإحالة للتقاعد المبكر خلال أسبوعين فقط.

حالات إيقاف راتب التقاعد المبكر

حددت المؤسسة العامة للتقاعد حالتين يتم فيهما إيقاف معاش الراتب المبكر وهما:

في حالة الالتحاق بوظيفة في الميزانية العامة للدولة. عند الاستحقاق لراتب أكبر.

طريقة حساب المعاش التقاعدي

وحددت المؤسسة كيفية حساب راتب التقاعد الطريقة الجديدة يمكن حسابه من خلال حاسبة المعاش التقاعدي على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد