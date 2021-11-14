شروط وظائف النيابة العامة السعودية وطريقة التقديم 2022 والأوراق المطلوبة

شروط وظائف النيابة العامة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرا لاقت اهتمام كبير من الكثير من الشباب في السعودية حيث اقدم عدد كبير منهم علي التقديم فيها، ولكن الكثير منهم لا يعلمون ما هي الشروط الواجب توافرها للتقديم علي هذه الوظائف، وتعتبر النيابة العامة من الأجهزة القضائية المستقلة بذاتها في السعودية حالها كحال باقي دول العالم، وهي يتواجد بها عدد من المحققين والمتخصصين في الناحية الجنائية، وهم يحملون صفة قضائية، ودورهم التحقق بالجرائم المختلفة في المملكة، كما يوجد أيضا مجموعة من الوظائف الأخري التي يتم التقديم لها من قبل الرجال والنساء داخل السعودية، ومن اختصاصاتهم التحقيق برفع أو حفظ الدعوى، أو التحقق في الجرائم، أو طلب استئناف الأحكام.

شروط وظائف النيابة العامة السعودية 2022

النجاح في امتحانات القبول الخاصة بالنيابة العامة. لا يزيد عمر المُتقدم عن ثلاثين عام. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصل على تقدير تراكمي جيد كحد أدنى. لابد من تخرج الطالب من أي كلية ترتبط بالنيابة العامة مثل كلية الشريعة، أو الحقوق. أن يتمتع المُتقدم باللياقة الصحية التي تتناسب مع طبيعة عمله. لم يصدر ضد مُقدم الطلب أي حكم في جريمة مخلة بالأمانة والشرف. لا يكون صادر ضد صاحب الطلب قرارا تأديبي بفصله أو وقوفه من العمل. لا يكون عاملاً أمو موظفاً في أي جهة حكومية.

الأوراق المطلوبة للاختبار المهني للنيابة العامة

تواجد البطاقة الجامعية التي يكون عليها الصورة الشخصية الخاصة بك، ورقم السجل المدني، فلابد أن تكون صلاحيتها أكثر من ثلاثة سنوات.

أصل رخصة القيادة.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من كارت العائلة.

أصل من جواز السفر.

تقديم وظائف النيابة العامة عبر نظام جدارة

ادخل علي الرابط الرسمي لمنصة مسار لوظائف النيابة العامة السعودية. اكتب البيانات المطلوبة منك ومراجعتها جيدا. في حالة أن بياناتك سليمة سيكون عليك النقر على قائمة التقديم على الإعلانات الوظيفية. اختار الوظيفة والمكان الذي تريده وفقاً لأولوياتك، وطبقاً للوظائف المُعلنة على الصفحة. بعد ذلك احفظ الطلب.

ولابد ومن الضروري قراءة التعليمات جيداً التي أتاحتها وزارة الخدمة المدنية، عند تعبئة النموذج الخاص بجدارة، وسيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.