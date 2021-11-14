نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية في نوفمبر عبر أمازون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية عبارة عن مجموعة من الخصومات والتخفيضات على منتجات تحتاج إليها الأسر في المملكة العربية السعودية وخارجها أيضًا، ويعتبر متجر أمازون من أهم المتاجر التي تشارك في عروض الجمعة البيضاء 2021 بالإضافة إلى عروض مكتبة جرير في الجمعة البيضاء ووفر متجر أمازون عروض آيفون 13 أمازون السعودية لذا سنتعرف على متى الجمعة البيضاء 2021 وأفضل العروض.

تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية

غير المتاجر الإلكترونية فهناك أيضًا العديد من المتاجر الكبرى والمحلات لأكبر العلامات التجارية بالمملكة تعمل على توفير عروض على جميع المستلزمات، مثل عروض الجوالات الذكية بالإضافة إلى عروض على المفروشات والأثاث.

كما أن هناك عروض على الملابس للأطفال والكبار سواء رجال أو نساء، بالإضافة إلى ذلك تشمل خصومات متعددة على الأجهزة الكهربائية المميزة، ومن أفضل عروض وأيضًا تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية 2021 هي كالتالي:

عروض من متجر أمازون

يمكن الحصول على خصومات مميزة تصل إلى 60% على أغراض متعددة ومن أفضل العروض ما يلي:

احصل على خصم يصل إلى 8% على أفضل شاشات الألعاب المزدوجة والتي تقدمها شركة سامسونج، من خلال متجر أمازون، ويمكن الحصول عليها بسعر يصل إلى 2034 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك فيمكن الحصول على تي بي لينك بإمكانيات عالية ورائعة فقط بسعر 504 ريال سعودي.

أسعار الجوالات في عروض أمازون

هناك فئات عديدة من الجوالات المميزة متاحة من خلال متجر أمازون، ويمكن الحصول عليها بخصومات رائعة، وتبدأ العروض على تلك الجوالات بين الحين والآخر، ومن أفضل العروض المتاحة:

خصومات على جوال هواوي واي 7 ايه مع شاحن مميز وكاميرا جودة عالية ويمكن في إطار العروض الحصول عليه بسعر 729 ريال سعودي.

متوفر أيضًا أحدث الجوالات التي أنتجتها شركة أبل الأمريكية، فيمكن الحصول على جوال ابل ايفون 13 برو الجديد، باللون الذهبي المميز بسعر يصل إلى 5199 ريال سعودي نسخة 256 جيجا بايت، بينما في حالة الحصول على جوال ابل ايفون 13 برو الجديد بمساحة تخزين تصل إلى 6199 ريال سعودي.

ومن أهم ما يُميز المتجر أنه يعمل على توفير العديد من الجوالات بألوان مميزة ورائعة كما قامت الشركات المصنعة بطرحها في السوق، ويمكن التسوق وشراء كافة الجوالات باستخدام البطاقة الائتمانية.