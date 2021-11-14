نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جدارة للتوظيف” رابط تقديم وظائف النيابة العامة 1443 جدارة للرجال والنساء تعرف على الشروط وموعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف النيابة العامة السعودية، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن، لذا نقدم لمتابعينا عبر موقعكم المتميز ثقفني في المملكة نقدم لكم تفاصيل وظائف النيابة العامة والتي أعلن عنها اليوم من خلال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أعلنت النيابة العامة عن حاجتها لشغل عدد 284 وظيفة إدارية متنوعة للرجال والنساء، على المرتبة من الخامسة حتى الثامنة، على سلم رواتب الموظفين العام، في جميع المدن والمناطق السعودية، وحددت النيابة عدة شروط وضوابط يجب توافرها في الراغبين في التسجيل بالوظائف من الرجال والنساء، سنوجزها لكم داخل المقال كما سنقدم لكم ألية التقديم، ورابط التسجيل على الوظائف المعلن عنها في النيابة العامة.

تم اليوم الأحد فتح رابط جدارة للرجال والنساء للتسجيل على الوظائف العامة، التي أعلن عنها وكان هناك أقبال كبير جداً من الشباب والفتيات للتسجيل على الوظائف المتاحة، لما لها من مميزات كبيرة من رواتب مجزية ورعاية طبية على أعلى مستوى، وكذالك العمل في مكان ذو شأن وقيمة كبيرة في المجتمع السعودي، لذا فأن التسجيل في الوظائف كان في مقدمة أهم الترندات في السعودية اليوم، ويستمر التقديم حتى الخميس القادم.

رابط تقديم وظائف النيابة العامة 1443

الدخول على رابط eservices.masar.sa.

تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم “اسم المستخدم، كلمة المرور”.

الدخول على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتك العلمية.

تسجيل أستمارة التقديم الإلكترونية مع تحري الدقة في البيانات التي يتم تقديمها.

الضغط على حفظ الطلب بعد مراجعة والتأكد من صحة البيانات.

موعد التقديم في الوظائف الإدارية للرجال والنساء

كما جاء في إعلان التوظيف فأن فتح باب التسجيل سوف يكون، يوم الأحد 2021/11/14 الموافق 1443/04/09 هجري، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 2021/11/18 الموافق 1443/04/13 هجري.

ملاحظات هامة للراغبين في التقديم

الوظائف المعلن عنها تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية. الوظائف المعلن عنها على المراتب ” السادسة، السابعة، الثامنة”. أي مواطن يرغب في التسجيل وحاصل على المؤهل العلمي من الخارج يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم. كافة الوظائف المعلن عنها تتطلب اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالوظيفة المتقدم لها. سوف يتم مطابقة البيانات الشخصية المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن وأي اختلاف سوف يتم أستبعاد صاحب الطلب فوراً. الترشيح النهائي للوظائف سوف يكون بعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية المقررة.

وظائف النيابة الإدارية السعودية الجديدة 1443

تستهدف النيابة العامة أستقطاب الشباب والفتيات المتميزين للعمل لديها في جهاز النيابة العامة الذي يمثل حلم لكل شاب، يبحث عن وظيفة في مكان مرموق في المجتمع، والفئات المستهدفة هي الأتية.

خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها للجنسين “رجال، نساء”. درجة البكالوريوس، خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية. درجة الماجستير وتأتي الأولوية لخريجي التخصصات ألغير تربوية ثم التربوية.

الشروط العامة للتقديم في وظائف النيابة العامة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في ألأي جريمة.

يجب أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة المتقدم لها.

يجب أن تكون الشهادة العلمية معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يكون يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه من أداء مهام الوظيفة.

اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة من قبل لجنة القبول للوظائف المعلن عنها.

نبذة مختصرة عن النيابة العامة السعودية

النيابة العامة السعودية جهاز قضائي مستقل يتمتع باستقلالية مطلقة، وله حصانة يتمتع بها القضاة المنتمين للنيابة العامة، مختص بالتحقيق في الجرائم الجنائية التي تقع على أرض المملكة، يقع المركز الرئيسي للنيابة العامة السعودية في العاصمة الرياض، وحصلت النيابة العامة السعودية على العديد من الشهادات الدولية لكفاءتها وتميزها.