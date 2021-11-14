نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات تقسيط تويوتا بسعر الكاش 2021 وشروط قبول الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات تقسيط تويوتا بسعر الكاش 2021 أو أي أنواع أخرى من السيارات وفرتها مجموعة من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية من بينها شركة اليسر التي تقدم حلول التمويل والإجارة لتمكين العملاء من شراء سيارات بالتقسيط ومن بين تلك السيارات هي عروض تقسيط هيونداي المميزة كما أن الشركة توفر تقسيط سيارات بدون فوائد 2021 ولكن بشروط وضوابط متعددة، لذا سنتعرف على أفضل عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021.

عروض سيارات تقسيط تويوتا بسعر الكاش 2021

أتاحت شركة اليسر فرصة تقسيط السيارات بوجه عام بمميزات عديدة، فعند حصولك على تقسيط تويوتا بسعر الكاش من خلال الشركة تستطيع الاستفادة من المميزات التالية:

إمكانية استلام التمويل بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي لتغطية السيارة.

كما أنك لن تكون بحاجة إلى كفيل من أجل ضمانك للحصول على تقسيط السيارة.

لا بد أن تكون السيارة مُدرجة لدى أحد الجهات المعتمدة.

سداد قيمة التمويل تصل إلى خمس سنوات، وقيمة الدفعة الأخيرة تصل إلى 30% من قيمة التمويل.

يمكن الحصول على تقسيط سيارة بنظام الإجارة سواء السيارات المستعملة أو الجديدة.

شروط طلب تمويل تقسيط السيارات

أما عن الشروط التي يتعين أن تتوافر من أجل تقسيط السيارات من خلال الشركة فهي تتمثل في التالي:

ضرورة أن يكون العميل من المقيمين الحاصلين على إقامة، أو المواطنين السعوديين، ولا بد أن يكون العمر لا يقل عن 21 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

ضرورة أن تكون مدة الخدمة في أحد الجهات خاصة أو حكومية ليست أقل من ثلاثة أشهر.

الحصول على رواتب شهرية لا تقل عن أربعة آلاف ريال سعودي لجميع المتقدمين.

الأوراق المطلوبة لتمويل السيارات من اليسر

وينبغي أن يتم تقديم مجموعة من المستندات الرسمية من أجل الحصول على التمويل من أجل تقسيط السيارات التي تحلم بها، من بينها:

تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة.

كما يتعين تقديم كشف حساب صادر من البنوك.

أن يكون لدى العميل عنوان وطني مُسجل رسميًا.

مع ضرورة تقديم عرض سعر من خلال المعارض المعتمدة لدى الشركة للحصول على تقسيط السيارات.