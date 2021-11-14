قدم مصرف الراجحي عروض تمويلية جديدة من خلال تطبيق Alrajhi bank

ومن جانبه قام مصرف الراجحي بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر منصته الخاصة على موقع تويتر منذ أيام ، عن قيامه بعرض تمويل شخصي عن طريق تطبيق Alrajhi bank، لجميع المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من تاريخ 1 نوفمبر ويظل هذا العرض حتى نهاية ديسمبر 2021، ويمتلك هذا العرض الكثير والكثير من المميزات المقدمة داخلة وكذلك توفير التسهيلات اللازمة لكافة عملاء بنك الراجحي ، والتي يكون أبرزها في ميزة كاش باك والتي قد يصل إلى 500 ريال سعودي، كما أنه وبالإضافة إلى الكثيرمن آلاف النقاط والتي يقوم بتقديمها كمكافأة، ونقوم من خلال موقعنا موقع ثقفني بعرض كافة التفاصيل لهذه العروض والمميزات، بالإضافة إلى طرح الشروط وكذلك الأحكام التي ينطبق للحصول على العرض المقدم.

تعرف اولا عن مميزات عرض التمويل الشخصي

ومن خلاله قد أوضح بنك الراجحي السعودي بعرضه الكثير من المميزات والتي تكون متعلقة بالعرض المقدم، مع التوضيح المتعلق بالشروط والأحكام والتي قد قام بوضعها بنك الراجحي وذلك للاستفادة منه، وكذلك التعرف على كيفية التقديم، كما أنه وجميعا نعلم مدى اهمية وجود مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية والتي دائما تقوم بعمل مساعدة مالية وتسهيل عمليات تمويلية للمواطنين السعوديين يجب علينا أن نذكر ابناء الشعب السعودي أن مصرف الراجحي قد أطلق مؤخراً الكثير من العروض التمويلية والتسهيلات المادية و تسيير عمليات الأقساط مراعاة لأبناء الوطن السعودي والتي يكون من ضمنها عرض تقسيط هاتف آيفون 13 ، وتكون هذه العملية بدون مقابل هامش ربحي .

تعرف على شروط الحصول على التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي

هنا بعض الشروط التي قام بتحديدها بنك الراجحي والتي قام بنشر تلك الضوابط والشروط عبر موقعه الرسمي مصرف الراجحي والمتعلقة بالحصول على عرض التمويل الشخصي، وهذه الشروط التي يجب أن تتوافر في المستفيد وكذلك الضوابط التي يلتزم بها المستفيد، وجاءت هذه الضوابط والشروط سواء فيما يخص آلية تقديم الطلب، أو كذلك أيضا اثناء مواعيد سريان هذا العرض، وجاءت هذه الشروط كما يلي: