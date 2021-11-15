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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 284 وظيفة بالنيابة العامة لجميع المناطق للجنسين تعرف على طريقة التقديم والشروط 1443 في المقال التالي
كشفت النيابة العامة بالسعودية عن طرح 284 وظيفة بالنيابة العامة للرجال والنساء بدءًا من المرتبة الخامسة وصولاً إلى المرتبة الثامنة على سلم الرواتب، وقد كشفت الجهات المختصة أنه لا بد أن يكون المتقدمين لتلك الوظائف ممن يحملون الجنسية السعودية، هذا بالإضافة إلى حصولهم على مؤهلات علمية تتلاءم بشكل كلي مع الوظائف المعلنة من قِبل هيئة النيابة العامة، وإليكم كافة التفاصيل عبر الأسطر القادمة.
موعد التقديم في 284 وظيفة بالنيابة العامة بالسعودية 1443
تم فتح باب التقديم في 284 وظيفة بالنيابة العامة في الوظائف الإدارية داخل هيئة النيابة العامة بدءاً من اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2021، ويستمر لمدة أربعة أيام، وسيتم غلق باب التقدم في يوم الخميس القادم الموافق 18 نوفمبر.
طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة للرجال والنساء
يمكن لكلا الجنسين من داخل المملكة التقديم في الوظائف التي تم الإعلان عنها من قِبل النيابة الإدارية من خلال الخطوات التالية:
- أولاً الذهاب إلى رابط جدارة الذي حددنه الهيئة لاستقبال الطلبات.
- في حالة الدخول للمرة الأولى قم بإنشاء حساب خاص بك، حتى تتمكن من التقدم في الوظائف المعلنة.
- بعدها يتم النقر على الوظيفة المناسبة.
- بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بكل وضوح، ثم التأكيد عليها بعد كتابتها.
- يتم تأكيد الطلب، وإرسال كافة البيانات المطلوبة.
شروط التقديم في 284 وظيفة إدارية في النيابة العامة 1443
عقب طرح 284 وظيفة بالنيابة العامة في المملكة للجنسين، أوضحت الجهات المختصة بالأمر الشروط الواجب، وجاءت الشروط كما يلي:
- أولا يتم قبول الطلبات للمتقدمين من أصول سعودية فقط.
- يجب أن تكون المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدمين تتوافق مع الوظائف التي يتم التقدم لها.
- أن يتمتع المتقدم / المتقدمة بحسن السلوك والسيرة، وألا يكون قد تم الحكم ليهم من قبل في أي قضايا متعلقة بالأمانة أو الشرف.
- يجب أن يقوم المتقدم لتلك الوظائف باجتياز الاختبارات المُعلن عنها بجانب المقابلة الشخصية التي يتم انعقادها لكافة المتقدين والمتقدمات.
- في حالة حصول المتقدمين على مؤهلات دراسية علمية من خارج الأراضي السعودية، يجب أن يتم توثيقها بشكل رسمي من وزارة التعليم السعودية، ومن ثم عمل معادلة من أجل التقدم.
- في حالة استيفاء الشروط والنجاح في الاختبارات والمقابلة الشخصية يتم ترشيح المتقدمين بشكل نهائي للعمل في تلك الوظائف.
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