284 وظيفة بالنيابة العامة لجميع المناطق للجنسين تعرف على طريقة التقديم والشروط 1443

كشفت النيابة العامة بالسعودية عن طرح 284 وظيفة بالنيابة العامة للرجال والنساء بدءًا من المرتبة الخامسة وصولاً إلى المرتبة الثامنة على سلم الرواتب، وقد كشفت الجهات المختصة أنه لا بد أن يكون المتقدمين لتلك الوظائف ممن يحملون الجنسية السعودية، هذا بالإضافة إلى حصولهم على مؤهلات علمية تتلاءم بشكل كلي مع الوظائف المعلنة من قِبل هيئة النيابة العامة، وإليكم كافة التفاصيل عبر الأسطر القادمة.

موعد التقديم في 284 وظيفة بالنيابة العامة بالسعودية 1443

تم فتح باب التقديم في 284 وظيفة بالنيابة العامة في الوظائف الإدارية داخل هيئة النيابة العامة بدءاً من اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2021، ويستمر لمدة أربعة أيام، وسيتم غلق باب التقدم في يوم الخميس القادم الموافق 18 نوفمبر.

طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة للرجال والنساء

يمكن لكلا الجنسين من داخل المملكة التقديم في الوظائف التي تم الإعلان عنها من قِبل النيابة الإدارية من خلال الخطوات التالية:

أولاً الذهاب إلى رابط جدارة الذي حددنه الهيئة لاستقبال الطلبات.

في حالة الدخول للمرة الأولى قم بإنشاء حساب خاص بك، حتى تتمكن من التقدم في الوظائف المعلنة.

بعدها يتم النقر على الوظيفة المناسبة.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بكل وضوح، ثم التأكيد عليها بعد كتابتها.

يتم تأكيد الطلب، وإرسال كافة البيانات المطلوبة.

شروط التقديم في 284 وظيفة إدارية في النيابة العامة 1443

عقب طرح 284 وظيفة بالنيابة العامة في المملكة للجنسين، أوضحت الجهات المختصة بالأمر الشروط الواجب، وجاءت الشروط كما يلي: