نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم دعم برنامج ريف المجاني والموحد للأسر المنتجة وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم دعم برنامج ريف المجاني والموحد من أكثر الأرقام المطلوبة في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الحكومة السعودية بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة والزراعية عن إطلاق برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة وصغار المزارعين في المملكة، وتستهدف الدعم الريفي للقطاع الزراعي المناطق الريفية في السعودية بهدف تحسين الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة في المملكة في تحسين أنماط الحياة الريفية بالمملكة وتقديم الدعم المالي لفئة صغار المزارعين لتحسين مستواهم المعيشي، ، كما تستهدف الدعم الريفي مشاركة المرأة في المجتمع الريفي من خلال دعم برنامج ريف لربات البيوت وتشجيعهم على المساهمة في زيادة الدخل القومي وضمان تحقيق الأمن الغذائي في القطاع الريفي والزراعي، وفي هذا الصدد نقدم لكم رقم دعم برنامج ريف من خلال إدراج الرقم الموحد لبرنامج وطرق التواصل الأخرى ببرنامج ريف للأسر المنتجة ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وشروط استحقاق الدعم الريفي 1443.

رقم دعم برنامج ريفي المجاني والموحد

أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعية السعودية عن إمكانية التواصل مع فريق دعم برنامج ريف من خلال الاتصال على رقم دعم ريف الموحد 19930، حيث يستقبل فريق الدعم استفسارات المواطنين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، فيمكنكم من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد الاستعلام عن برنامج ريف، والاستفسار عن موعد صرف الدعم الريفي، وغير ذلك من الاستعلامات، أو تقديم الشكاوى في حال وجود مشكلة في التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة.

متى ينزل دعم ريف

أعلن برنامج ريف عن إيداع المبالغ النقدية للمستفيدين المقبولين في البرنامج، ولكن قد يحدث اختلافات في توقيت إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيد، ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف أوقات تنفيذ العملية من بنك لآخر، ويمكن للشخص المتقاعد التسجيل في برنامج ريف، ولكن يشترط النظام ألا يتجاوز الراتب الشهري للمتقاعد 9 آلاف ريال سعودي، والدعم الريفي المقدم للأسر المنتجة هي مساعدات مالية غير مستردة تقدمة الحكومة السعودية لدعم الأسر المنتجة وربات البيوت وتشجعيهم على الإنتاج والمشاركة في تحقيق زيادة في الدخل القومي للبلاد.

ما هو دعم ريف

يتساءل الكثير من المواطنين في السعودية ما هو برنامج ريف للأسر المنتجة وآلية دراسة الأهلية للمسجلين في البرنامج،في هذا الصدد نستطيع أن نتحدث عن برنامج التنمية الريفية المستدامة حسب ما أعلنت عنه وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، حيث يعتبر برنامج ريف هو أحد البرامج الداعمة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين ولكن يقتصر صرف دعم ريف لصغار المزارعين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالزراعة فقط، وفيما يلي نقدم لكم صورة توضيحية للقطاعات التي تشملها الدعم الريفي في السعودية.

خدمة العملاء برنامج ريف

يمكنكم التواصل مع فريق خدمة العملاء ببرنامج ريف على الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التغريدات العالمية “تويتر” خلال الرسائل المباشرة، حيث يتلقى فريق دعم ريف الاستفسارات من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، حيث يمكنكم الاستفسار عن الحد الأقصى للدعم الريفي وشروط التسجيل في برنامج ريف لربات البيوت وعدد البرامج المتاح التسجيل فيها.

شروط التسجيل في برنامج ريف

حددت وزارة البيئة والزراعة السعودية شروط دعم ريف للأسر المنتجة، فيجب على المتقدمين التأكد من استيفاء هذه الشروط قبل التسجيل في الدعم الريفي عبر منصة ريف الإلكترونية، كما يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة على المنصة، وذلك لأن الفريق القائم على البرنامج يقوم بدراسة المشاريع المقدمة للتحقق من استحقاقهم لصرف الدعم المالي المباشر من الوزارة، وفيما يلي صورة توضيحية شروط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت:

متى ينزل دعم ريف

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج ريف عبر تويتر أنه سيتم صرف الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة وصغار لمزارعين والمستفيدين من برنامج ريف من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما ذكر البرنامج أنه يمكن تكرار صرف الدعم الريفي لبعض القطاعات، ويشترط البرنامج ألا يزيد مجموع البرامج للفرد الواحد عن 3 برامج بحد أقصى 54 ألف ريال سعودي.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج ريف عبر تويتر عن الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي المباشر من البرنامج، حيث ذكر القائمين على البرنامج أن فترة دراسة الطلبات للقطاعات الزراعية تأخذ 60 يومًا من تاريخ التقديم الإلكتروني على منصة ريف على الإنترنت، أما قطاع القيمة المضافة فتأخذ 60 يومًا من تاريخ الزيار الميدانية التي تحدث من ممثل الجمعية المعتمدة للمتقدم بالطلب للتأكد من المشروع واستحقاقه للدعم الريفي.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض رقم برنامج ريف المجاني والموحد وطرق التواصل مع دعم برنامج ريف، ففي حال واجهتكم مشكلة في التقديم على الدعم الريفي عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع فريق خدمة العملاء بالبرنامج عبر الوسائل التي قمنا بعرضها في المقال، كما قمنا بتقديم شروط التسجيل في دعم ريف ومتى ينزل دعم ريف 1443.