نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين وربات البيوت والأسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين وربات البيوت والأسر المنتجة من الأمور التي تهم قطاع كبير من صغار المزارعين وتجار المواشي ومستزرعي الأسماك والفئات المستهدفة الأخرى من برنامج ريف للدعم المالي المباشر، حيث تعتبر الدعم الريفي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية والزراعية، وفي هذا الصدد أطلقت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة والزراعية برنامج ريف لربات البيوت والأسر المنتجة في المملكة، ويساعد برنامج ريف هذه الفئات في تسويق منتجاتهم مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي للمملك، ومن خلال هذا التقرير نكشف شروط دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة، حيث تم إجراء في شروط الحصول على دعم برنامج ريف وخاصة للمتقاعدي، وفيما يلي نقدم شرح مبسط لما هو الدعم الريفي وكم دعم ريف للعاطلين وربات البيوت، وهل يؤثر دعم ريف على حساب المواطن والتأهيل الشامل ودعم ساند؟، فتابعونا.

شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين

وضعت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية ضوابط للتسجيل في الدعم الريفي، حيث يمكن طلب الحصول على دعم برنامج ريف بشرط أن يكون المتقدم مزاولًا لأحد الأنشطة الزراعية التي حددتها الوزارة، وفي حال توقف المستفيد من الدعم عن مزاولة النشاط المسجل في البرنامج يتم إيقاف صرف الدعم المالي من برنامج ريف عنه.

وذكر برنامج ريف عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي من خلال إزالة عائق صك الملكية الذي كان شرط أساسيًا ضمن شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين، وفيما يلي عرض لشروط التسجيل في الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة:

يشترط الحصول على الدعم الريفي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. تم استثناء من شرط الجنسية المتقدم من حاملي بطاقة التنقل. من شروط برنامج ريف أن يكون المتقدم مزاولًا لأحد الأنشطة الزراعية بشكل مباشر، بمعنى أن يكون ممارسًا لمهام هذا النشاط بنفسه. برنامج ريف يشترط ألا يكون المتقدم لديه وظيفة في القطاع الخاص أو الحكومي. يجب أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم الريفي. عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا. كما يشترط البرنامج ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي. وحدد برنامج ريف مجموع أعداد برامج الدعم المالي من برنامج ريف بألا يتجاوز 3 برامج. ينبغي على المتقدمين الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والصحية التي اعتمدها برنامج ريف للأسر المنتجة. الدعم الريفي يشترط ألا يتعدى إجمالي مبالغ برنامج ريف 54 ألف ريال في السنة عن كافة البرامج. تشترط وزارة المياه والبيئة والزراعة أن يقدم المتقدم ما يثبت أهليته للدعم من خلال إرفاق وثائق معتبرة تثبت مزاولته للمهنة. تقديم الطلب إلكترونًا عبر منصة ريف للدعم المادي. الأسرة المتقدمة يجب أن تكون حاصلة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي باسمه لتسجيله على بوابة ريف الإلكترونية، حيث يجب إرفاق صورة واضحة من الآيبان البكي للمتقدم. تقديم نبذة عن المشروع على منصة ريف. إرفاق صورة وكالة سارية المفعول. وأن يتم إرفاق شهادة التوثيق. من المستندات المطلوبة في التسجيل في منصة ريف نسخة من التصميم الملصق بالمشروع، ولكن يجب أن يكون عليها الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية. كتابة كافة البيانات المطلوبة من المتقدم على منصة ريف بشكل صحيح والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

هل دعم ريف يشمل المتقاعدين؟

نعم يشمل الدعم المالي من برنامج ريف المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، حيث أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج ريف عبر تويتر في وقت سابق عن رفع الحد الأعلى للمعاش التقاعدين لكي يتمكن المتقاعد من الاستفادة من دعم برنامج ريف الجديد، فتم رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي من 6 آلاف إلى 9 آلاف للحصول على دعم برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين عن العمل.

رابط منصة ريف تسجيل الدخول

التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة يتم من خلال البوابة الإلكترونية لدعم الريف، فلا يضطر المتقدم زيارة أحد مقرات وزارة الزراعة، ولكنه عليه فقطمن خلال شبكة الإنترنت تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي بعد الإطلاع على شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين والأسر المنتجة وتحضير كافة الأوراق المطلوبة لإرفاقها مع الطلب ثم استكمال كافة بيانات التسجيل، فتسجيل الدخول على بوابة ريف يتم من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط منصة ريف للدعم المادي. اضغط على تبويب “تسجيل الدخول. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور. اضغط على أيقونة “دخول”.

طريقة التسجيل في برنامج ريف للعاطلين

التقديم في منصة ريف الإلكترونية من أهم شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية على التحول الرقمي في معظم الوزارات، فمع اعتماد المملكة على تنفيذ رؤية المملكة 2030 أصبحت الغالبية العظمى من إنهاء الخدمات الحكومية في السعودية تتم من خلال شبكة الإنترنت، فالتسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة يتم من خلال استكمال كافة البيانات الشخصية والفنية للمتقدم من خلال البوابة الإلكترونية من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع برنامج ريف الإلكتروني. على المتقدم أن يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات التالية: رقم الهوية الوطنية.

الرقم السري.

تاريخ الميلاد. تسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال هذه البيانات ثم اختيار البرنامج المناسب للمتقدم. اضغط على كلمة “تقديم”. إدخال بيانات المطلوبة كالآتي: كتابة معلومات عن المشروع في الحقول المخصصة لها. إدخال المعلومات الشخصية للمتقدم بشكل صحيح. يطلب الموقع من المتقدم بالطلب إدخال نموذج دراسة جدوى للمشروع أو النشاط التي تمارسه. رفع كافة المستندات المطلوبة على الموقع بالمواصفات المحددة من قبل الموقع. مراجعة البيانات جيدًا قبل رفع الطلب والتأكد من صحتها. اضغط على أيقونة “رفع الطلب”.

ما هو الدعم الريفي؟ وكم مبلغ دعم ريف؟

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ما هو برنامج ريف؟ وما هو دعم ريف؟

برنامج دعم ريف هو برنامج خصصته الحكومة السعودية لدعم صغار المزارعين وأسرهم في المناطق الريفي لرفع المستوى الاقتصادي والمعيشي لهذه الأسر، ويتم صرف دعم ريف بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات طلب الحصول على الدعم الريفي عبر منصة ريف الإلكترونية، ولكن الدعم الريفي السنوي يجب ألا يتجاوز 54 ألف ريال بحيث لا يتجاوز الدعم المادي من برنامج ريف قيمة رأس المال للمشروع أو النشاط الزراعي الذي يقوم به المستفيد من الدعم.

وعلى الجانب الآخر يتساءل البعض عن ماهية الدعم الريفي المقدم من وزارة الزراعة للأسر المنتجة وهل هذا الدعم هو قرض مسترد أو مساعدة حكومية غير مسترد، فجاء رد برنامج ريف عبر تويتر بأن الدعم المادي المباشر من برنامج ريف هو دعم حكومي غير مسترد، فالمستفيدين من برنامج ريف غير مطالبين بسداد مبالغ الدعم التي تم الحصول عليها من برنامج ريف لأية جهة.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

استقبلت الصفحة الرسمية لبرنامج ريف على تويتر تساؤلات كثيرة عن متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وتاريخ نزول برنامج ريف في حسابات المستفيدين، ولهذا جاء رد البرنامج على هذه الاستفسارات أن موعد صرف برنامج ريف كل شهر يبدأ من اليوم الأول حتى اليوم العاشر في الشهر بالتقويم الميلادي، وذكر البرنامج ردًا على سؤال متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل ومواعيد دراسة الأهلية للمتقدمين بأن دراسة الأهلية للأسر المنتجة يستغرق 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب،أما دراسة الأهلية لقطاع القيمة المضافة يأخذ 60 يومًا من تاريخ زيارة أحد ممثلي الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع المقدم.

موعد صرف دعم ريف

أعلن برنامج ريف للدعم المالي عبر الصفحة الرسمية للبرنامج عبر تويتر عن موعد نزول الدعم الريفي للمستفيدين ردًا على استفسارات وتساؤلات الكثيرين من المستفيدين المسجلين في البرنامج والذين تم قبول طلبهم للحصول على الدعم الريفي، حيث أقر البرنامج أن موعد الصرف سيكون في اليوم الأول حتى اليوم العاشر من كل شهر بالتقويم الميلادي، كما أكد القائمين على برنامج ريف أن مواعيد الصرف قد تختلف من شخص لآخر على حسب القطاع المسجل فيه، ويمكن للمستفيدين الدخول على رابط منصة ريف الإلكتروني لمعرفة حال التسجيل من خلال مراجعة الطلب إلكترونيًا.

هل يؤثر التأهيل الشامل وساند وحساب المواطن على ريف؟

جاءت الكثير من التساؤلات والاستفسارات على الصفحة الرسمية لبرنامج ريف على تويتر بخصوص هذا الشأن، وجاء رد القائمين على البرنامج تفصيلًا بخصوص كل برنامج على حدة، ونستعرض لكم ما جاء في رد فريق خدمة العملاء لبرنامج ريف على النحو التالي:

أولًا حساب المواطن: يجب على المستفيد من برنامج ريف الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن وإدراج قيمة الدعم الريفي المستحق في الدخل الكلي للأسرة.

ثانيًا: التأهيل الشامل: ذكر برنامج ريف أن مستفيد التأهيل الشامل غير مستحق للدعم المالي من برنامج ريف.

ثالثا دعم ساند: دعم ساند يؤثر في برنامج ريف كما ذكر برنامج ريف خدمة العملاء.

وبهذا نكزن قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين والأسر المنتجة وربات البيوت، حيث عرضنا من خلال هذا المقال شروط دعم ريف لربات البيوت وطريقة التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة، كما وضحنا كم دعم ريف للعاطلين وموعد صرف برنامج ريف 1443.