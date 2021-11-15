تمويل العسكريين السكني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الراجحي

تمويل العسكريين السكني، يقدم مصرف الراجحي السعودي مبادرة سكنية خاصة بالعسكريين في الخدمة حيث يقدم لهم المصرف حلول تمويلية مختلفة لكافة المنتجات التي يقدمها الصندوق العقاري ومنها برنامج التمويل العقاري المدعوم ومنتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ومبادرة التمويل العسكري المقدم لمنسوبي القطاع العسكري بالخدمة وغيرها من منتجات الحلول العقارية المقدمة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم تمويل العسكريين السكني وأهم المميزات والشروط وكيفية التقديم للحصول عليه عبر مصرف الراجحي.

تمويل العسكريين السكني من بنك الراجحي وأهم المميزات والشروط

هناك مجموعة من المميزات والشروط التي يضعها بنك الراجحي للتمويل وجاءت كالتالي:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تبلغ قيمة الرسوم السنوية واحد بالمائة.

قيمة الدفعة الأولى تصل إلى عشرون بالمائة من قيمة العقار و 140 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

إمكانية إتاحة القسط المتناقص وذلك في التقاعد.

يتم تطبيق خاصية القسط المتزايد على منتجات التمويل العقاري المدعوم والوحدات السكنية الجاهزة ومنتج ضمانات التمويل الخاص بالمتقاعدين من العملاء أو من هم على وشك التقاعد من العسكريين.

بالنسبة للعسكرين الحاصلين على مبلغ تمويل 500 ألف ريال سعودي وتقل رواتبهم عن 14 ألف ريال يقوم الصندوق العقاري من جانبه بدعم الأرباح بنسبة تصل إلى مائة بالمائة أما الذين تتراوح قيمة راتبهم إلى أكثر من 14 ألف ريال يدعم الصندوق الأرباح بنسبة تبدأ من 35% إلى 100% حيث يقوم الصندوق بتحديد نسبة الدعم المناسبة

بالنسبة لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء يتم تقسيط الدفعة الأولى حتي انتهاء الإنشاء.

يتم احتساب مبلغ الدعم كجزء من الدخل الخاص بمنسوبي القطاع العسكري.

أما عن الشروط الخاصة بالعقار فيتوجب ألا يزيد عمره عن عشرون عاماً وأن يكون مكتمل البناء وتتراوح قيمته من مليون إلى 5 مليون ريال ويوجد له سند ملكية مستقل وأن يقع ضمن نطاق المخططات الحضرية.

كيفية التقديم للحصول على التمويل

هناك طرق مختلفة يمكن بها التقديم للحصول على المنتج ومنها الآتي:

يتم الدخول إلى رابط .مصرف الراجحي تمويل العسكريين. التوجه إلى أسفل الصفحة والضغط على التقدم بطلب الآن للعملاء الجدد. سوف تنتقل إلى صفحة جديدة قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة. بعد الانتهاء من تسجيل كل البيانات قم بالضغط على إرسال.

ويمكن التقديم على المنتج من خلال زيارة أقرب فرع للمصرف أو الاتصال على رقم 8001241222.