نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في معروف للاسر المنتجة الكترونيا والشروط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في معروف للاسر المنتجة تم إتاحة الخدمة الإلكترونية لمنصة معروف حيث يستفيد منها كل من التاجر وأيضاً المشتري وهو إلى جانب ذلك يتم تحقيق الفائدة الكبيرة منها إلى كافة إلى رجال الأعمال وذلك لتوفير الوقت والجهد ، وهذه المنصة ساعدت الكثير من المواطنين من التجار داخل المملكة العربية السُّعُودية بالاشتراك في منصة معروف وبذلك فإن المنتجات تكون في زيادة وبما أن هذا الأمر مهم لبعض المواطنين من التجار وغيرهم فسوف نقوم بواسطة مقالنا هذا على ثقفني بتوضيح طريقة التسجيل في معروف للأسر المنتجة وكنا أننا سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذه المنصة.

طريقة التسجيل في معروف للاسر المنتجة

يجب على المواطن الذي يريد التسجيل في منصة معروف أن يكون لديه حساب على أبشر لأنه لا يتم التسجيل دون الحساب الخاص بمنصة أبشر ويتم التسجيل في منصة معروف بطريقة سهلة وميسرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يجب أولاً الولوج إلى رابط منصة معروف الإلكترونية.

بعد التسجيل يتم النقر على أيقونة إنشاء حساب.

ثم يتم قراءة وقبول الشروط الموضوعة وبعدها يتم الضغط على تبويب التالي.

عد ذلك بتدوين الأماكن الفارغة بالمطلوب مثل (اسم المستخدم، الرمز السري الخاص بمنصة أبشر).

تسجيل رمز التأكيد الذي سوف يتم إرساله عبر رَقَم الجوال وبعدها يتم الضغط على أيقونة متابعة.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعدها يقوم المستخدم بالنقر على زر أعمالي وبعدها يتم الضغط على رمز بلس (+) وذلك ليتم إضافة عمل جديد.

بعد ذلك يتم الضغط على تبويب عدم الربط بسجل تجاري وبعدها يتم الضغط على أيقونة التالي.

ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بتدوين صورة شعار المتجر وبياناتهم وأيضاً رَقَم الجوال وهو إلى ذلك يتم تدوين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتجر وبعدها يتم النقر على زر التالي وبعد ذلك سوف يتم حفظ البيانات.

شروط التسجيل في معروف للاسر المنتجة

هناك شروط خاصة لا بد من استيفائهافي كل المساعدات المقدمة بالمملكة مثل شروط الحصول على قرض أهل وكذلك الحصو على قرض العمل الحر ودعم ريف للاسر المنتجة وغيرهم، ولقد تم أيضًا وضع بعض الشروط والأحكام الذي يجب مراعاتها عند المواطن المتقدم للتسجيل في منصة معروف للأسر المنتجة وهذه الشروط والأحكام تكون كالآتي:

يشترط أن يكون المنتج تابع للقواعد الشرعية الإسلامية وهو إلى ذلك يجب أن يكون تابع للقوانين الدولية وإلا يكون هذا المنتج محظور تداوله.

من المفروض أن يتم وضع صور واضحة التفاصيل للمتجر أو الشعار التي يخص المتجر.

يجب أن يقوم المواطن بتدوين كافة البيانات التي تخص المنتج مثل (مدة صَلاحِيَة المنتج، وفي حالة إذا كان المنتج تابع للملابس فيجب تدوين اللون ونوع القماش).

لا يحق للمواطن الاعتراض عن أي سياسات خاصة بالموقع.

لا بد من أن يقوم المستخدم بالموافقة على أن يكون للموقع الحق في حذف أي إعلانات أوغير ذلك تكون غير لائقة للعرض من وجهة نظر منصة معروف.

من المفروض ألا يتم التعدي على أي حقوق للآخرين أو أن يتم القيام بسرقة ملكية فكرية.

يشترط على المستخدم أن يقوم بتنفيذ الفحص المخبري للمنتجات حيث أنه يتم تحمله مسؤولية صحة المواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات.

مميزات التسجيل في منصة معروف

تحتوي منصة معروف للأسر المنتجة على بعض المميزات حيث إن هذه المنصة سهلة وجود سوق إلكتروني مضمون ثم أن هذه المنصة تخضع لمراقبة دورية دائماً ومن أهم مميزات منصة معروف للأسر المنتجة ما يلي:

التسجيل في منصة معروف يكون دون أي مقابل.

من الممكن أن تقوم الأسر المنتجة الصغيرة من التسجيل في منصة معروف دون أن يكون لديها سجل تجاري.

يتم توثيق الحسابات الخاصة بالمتجر على السوشيال.

عدّ أن منصة معروف ذات وزن عالي لدى المستهلك فهي تعمل على زيادة موثوقيه أعمال التاجر.

يمكن أن يقوم المستهلك من فحص حسابات التاجر وهو إلى ذلك يمكن شراء منتج سليم يجنب العميل أن يتعرض للغش التجاري.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه إلى طريقة التسجيل في معروف للاسر المنتجة كما تعرفنا إلى الشروط التي يجب مراعاتها عند الرغبة في التسجيل على منصة معروف وقمنا أيضاً بذكر مميزات منصة معروف.