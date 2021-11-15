نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج دعم المواشي عبر منصة أنعام anaam.mewa.gov.sa وشروط دعم المواشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في دعم المواشي عبر منصة أنعام لصغار مربي المواشي في المملكة العربية السعودية وشروط الحصول على قرض دعم المواشي وقيمة مبلغ إعانة المربين، حيث يعتبر برنامج دعم ريف للأسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية 1443 من أهم البرامج التي تتبناها القيادة السياسية بالمملكة والتي تهدف لصرف دعم شهري للعاملين في الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال دفعات شهرية يتم صرفها للمستحقين بهدف تحسين حالتهم المعيشية وتشجيعهم على العمل ودعم صغار مربي المواشي في المملكة وأيضا المزارعين.

مبلغ إعانة مربي المواشي

يختلف مبلغ اعانة مربي المواشي على حسب الشيء الذي يصرف له الإعانة من قبل حكومة المملكة ولا يكون موحدا في كل الحالات بعد التسجيل في دعم المواشي وذلك لأنه يخضع إلى معايير كنوع الماشية وسعرها العالمي وأهمية تربيتها بالنسبة لغيرها حيث يصل الدعم لمربي الماشية إلى 50 ألف ريال سعودي للمربين أي بما يغطي نسبة 70% من إجمالي قيمة المشروع الكلية

وفي حالة تبني صغار مربي الماشية من 50 إلى 500 رأس ويكون الدعم هنا 300 رأس.

وبدأت محركات البحث تشهد الكثير من عمليات البحث حول التسجيل في دعم المواشي وايضا برنامج دعم المواشي بعد أن أعلنت الحكومة بدء قبول التسجيل في المنصه الخاصه بالبرنامج ولكن وفقا لشروط الأهلية التي وضعتها الوزارة وهذه الشروط تتلخص في الآتي.

شروط دعم المواشي

الشرط الأول: ويشترط في البداية أن يكون المتقدم للحصول على دعم المواشي أن يكون عمره 21 عاما فيما أعلى.

الثاني أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية أو يمتلك بطاقة تنقل.

الثالث ويشترط أن يكون لا يعمل في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة بالمملكة.

الرابع لا يصرف الدعم لمن هم مقيمين في مركز الإيواء والسجون.

الرابع أن يكون المتقدم حاصلا على البطاقة الصحية ولديه حساب بنكي فعلا.

الخامس أن يملك المتطلبات والإمكانات الصحية والفنية التي لها علاقة بالماشية.

الشرط الأخير أن يكون المتقدم من المقيمين بشكل دائم بالأراضي السعودية خلال فترة الإستفادة من الدعم المقدم ثم يقوم بإرسال الطلب ط إليكترونيا على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج دعم ريف.

طريقة التسجيل في دعم المواشي

حددت وزارة البيئة والزراعة والمياه طريقة التسجيل في دعم المواشي لصغار المربين في المملكة العربية السعودية عبر منصة أنعام الإلكترونية من خلال الخطوات التالية: