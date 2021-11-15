سلم رواتب موظفي الدولة والعلاوة السنوية لهم بالسعودية 1443

سلم رواتب موظفي الدولة عام 1443 في المملكة، حيث يكثر البحث من قبل الكثير من الموظفين، وذلك بعد تصريح الحكومة السعودية، للمعايير والشروط لتطبيق مبدأ الشفافية في السعودية، كما أنها قد صرحت عن الرواتب لكافة الموظفين العاملين، وذلك بكافة القطاعات الموجودة بالمملكة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على سلم الرواتب للموظفين 1443 في المملكة.

موظفي الدولة لدى وزارة الموارد البشرية بالمملكة

تعتبر من الوزارات الهامة الموجودة بالمملكة حيث أنها تابعة للسعودية، حيث أنها كانت عبارة عن اشتراك بين كل من وزارة الخدمة المدنية وإيضًا وزارة العمل سابقًا، وذلك كان وفقًا للقرار المقدم من الملك السعودي سلمان عام 2020م في شهر 24 فبراير، ولكن الآن أصبحت لها أسم واحد فقط لا غير وهى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أنها تعتبر من ضمن ما تعمل على تنظيم العمل لجميع العاملين بالدولة، وتقوم بوضع كافة الشروط لهم، وقد صرحت عن سلم يخص الموظفين.

العلاوة السنوية الخاصة بموظفي الدولة بالمملكة

تعتبر العلاوات السنوية من ضمن المميزات التي يحصل عليها كافة العاملين بالوظائف، ولكنها تختلف بأختلاف المستوى الوظيفي ويتكون من:

الدرجة الأولى للعلاوة هي 135 ريالاً سعودياً.

حيث أن الدرجة الثانية 165 ريالاً سعودياً.

أما عن الدرجة الثالثة التي تخص العلاوة 190 ريال.

الدرجات الرابعة للعلاوة 230 ريالاً سعودياً

أيضًا الدرجة الخامسة 265 ريال.

حيث أن الدرجة السادسة للعلاوة هي 305 ريال سعودي.

كما أن الدرجة السابعة 365 ريالاً سعودياً.

أما الثامنة فهي 415 ريال سعودي.

الدرجة التاسعة 470 ريالاً سعودياً.

كذلك الدرجة العاشرة 510 ريال سعودي.

إيضًا الدرجة الحادية عشر هي 530 ريالاً سعودياً.

كما أن الثانية عشر 570 ريال سعودي.

حيث أن الدرجة الثالثة عشر 605 ريالاً سعودياً.

أيضًا الدرجة الرابعة عشر 700 ريال سعودي.

كما أن الخامسة عشر 865 ريالاً سعودياً.

أهداف وزارة الموارد البشرية بالمملكة