قرض بنك التسليف و ما هي شروط الحصول عليها 1443

قرض بنك التسليف، يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للكثيرين من الأشخاص، ويرغب الكثير من المواطنين عن معرفة مصدر للتمويل من أجل سد الاحتياجات الخاصة والعيش الكريم، وذلك للحصول على قرض للأسرة التي لا يوجد لديها دخل أو دخل متدني حتى تمكنها من سد احتياجاتها اليومية، ويكون ذلك عن طريق قرض بنك التسليف السعودي الذي تقدمه لكافة المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط للحصول عليه، ومن خلال السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بقرض بنك التسليف السعودي.

قرض بنك التسليف السعودي

بنك التسليف، هو بنك التنمية الاجتماعية، ويطلق عليه من قبل بنك التسليف السعودي والادخار، لأنه يقوم على مساهمة ومساعدة محدودي الدخل من أبناء الشعب السعودي وتمويل أساسيات الحياة للعيش في حالة جيدة وعدم وجود نقص في متطلبات الحياة اليومية وتقليل المعاناة التي يعيشها، ويوجد قروض تمويل الأسرة، وتمويل الزواج والتمويل النقدي والقروض الأخري المتاحة، للمواطنين من خلال زيارة بوابة بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على قروض بنك التنمية الاجتماعية

وضع بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط للحصول على موافقة قرض للأسرة وهي كالأتي :

يشترط أن يكون المواطن ألا يتقاضى مرتب أكثر من ألفين ريال سعودي شهرياً.

يشترط للحصول على قرض من بنك التسليف السعودي أن يتم كتابة الأبناء الذكور وذلك حتى يتم حسبانهم عندما يكون هناك تقسيم المعاش وذلك للأبناء أقل من سن ال 24 عام، أما بالنسبة للإناث يتم استثنائهم سواء كانت تعمل أو متزوجه.

يستطيع الحصول على قرض من بنك التسليف للنساء ولكن في عدة حالات وهي إذا كانت مطلقة أو أرملة وتملك أطفال وليس لها اي مصدر دخل.

ويجب على الزوجة المهجورة أن تقوم بتقديم ما تثبت ذلك شرعي، وفي حالة عدم إثبات هذا الصك يشترط وجود اثنين بالغين يقوموا بتوقيع شهادة تؤكد على أن الزوجة مهجورة، ويجب أن يتم اعتماد هذه الشهادة من خلال البنك.

وحتى يتم الحصول على القرض بالنسبة للمرأة يجب أن تبلغ من العمر ثلاثين عاماً فأكثر .

يشترط على المرأة أن تقوم بتقديم وتوفير صك للإعالة ويكون شاهد عليه أحد أفراد الأسرة.

أهداف بنك التسليف السعودي