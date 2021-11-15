رابط الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي 1443

زادت معدلات البحث بشكل كبير هذه الأيام عن رابط الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ولما لا وقد أصبح برنامج المساعدة المقطوعة أحد أبرز البرامج التي تدعم المواطن السعودي والأسر السعودية من الطبقة محدودة ومتوسطة الدخل، فقد زادت أسعار معظم السلع الأساسية مؤخراًَ نظراً لقيام الحكومة السعودية بعدة اجراءات إصلاحية من شأنها رفع معدل النمو الإقتصادي لدى المملكة والسعى لتنفيذ رؤية السعودية 2030م بأن تصبح المملكة أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ومن هنا أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج المساعدة المقطوعة ليقوم بدور هام وبارز في مساعدة الآلاف من الأسر السعودية حتى يعيشوا حياة كريمة بعيدة عن العوز والإحتياج، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نكتب لكم لنوضح رابط الإستعلام عن برنامج المساعدة المقطوعة وأبرز شروط التقديم فيه، فتابعونا.

شروط مقطوعة الضمان

تتعدد شروط برنامج المساعدة المقطوعة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حتى تضمن الوزارة احتياج المتقدمين للإستفادة من المساعدة المقطوغة فعلاً، ومن أبرز شروطها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بعمر لا يقل عن 35 عام، وإذا كان موظفاً لا يزيد راتبه عن الحد الأقصى الذي حدده البرنامج وهو 2000 ريال سعودي، وأخيراً لا يمتلك المتقدم لأي سجل تجاري، وعند توفر هذه الشروط كاملة يُمكن للمواطن التقدم إلكترونياً لمقطوعة الضمان الإجتماعي.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذا التوقيت لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة للمواطنين المستحقين لها، ونحن نعدكم بموافاتكم بالموعد فور إعلان الوزارة عنه على موقعها الرسمي، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة منذ إنطلاق برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي لم تحدد موعد رسمي ثابت لنزول المساعدات المالية للمقطوعة.

يسعدنا أننا كتبنا لكم هذا المقال عن هذا الموضوع الهام الخاص ببرنامج المساعدة المقطوعة كما وضحنا لكم رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حتى تتمكنوا من خلاله من معرفة كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بمقطوعة الضمان، ونسعد بإستقبال أسئلتكم بالأسفل في خانة التعليقات وسنجيب عليها جميعاً في أقرب وقت