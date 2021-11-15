في 3 خطوات أحصل على مساعدة مالية من الملك سلمان

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عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من المواطنين السعوديين وغيرهم للمساعدة المالية لسد أحتياجتهم ولسد الدين ولظروف أخرى كثيرة تدفع بهم للبحث عن طرق الوصول لخادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان” وطلب مساعدة مالية والتي تقدم من الديوان الملكي السعودي، ولذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بطلب المساعدة المالية وطريقة التقدم بها فى خطوات بسيطة على الجميع.

طريقة طلب المساعدة المالية من الملك سلمان

أوضح الديوان الملكي السعودي خطوات التقدم بطلب مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين تلك التي تمثلت في:

كتابة الصيغة الخاصة بطلب المساعدة المالية مع شرح التفاصيل التي دفعت بالمواطن للجوء لديوان الملكي للحصول على المساعدة، ويتم كتابة صيغة الطلب كما يلي:

تبدأ كتابة الرسالة بالتسمية، ثم التحية، ثم الشكر لخادم الحرمين، ويلية ذكر الأسم وطلب المساعدة، وفي النهاية تختم بالمطالبة بالنظر إلى الطلب والاستجابة السريعة له.

ويتم إرسال طلب المساعدة المالية على هذا العنوان:الهدي 7636- الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية.

وسيتم الرد على الطلب بعد إرسالة بوقت قصير، وذلك بعد دراسة الحالة والتأكد من أحقيتها للحصول على المساعدة المالية.

في 3 خطوات أحصل على مساعدة المالية

أوضح الديوان الملكي ثلاث نقاط يتبعها صاحب طلب المساعدة المالية للحصول عليها وهي:

الأولي تقديم التحية. الثانية تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين. الثالثة توضيح وضع المواطن وأسباب طلبة للمساعدة من الملك سلمان.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكن التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال الاتصال على الارقام التالية:

8004000000 أو التواصل من خلال البريد الالكتروني [email protected]

المستفيدين بالمساعدة المالية من الديوان الملكي

كما تم توضيح الفئات التي سيتم الموافقة على طلب المساعدة المالية المقدم منهم وهم:

الفاقدين لوظائفهم.

أصحاب الأمراض.

أصحاب الحالات الطارئة والخاصة.

المصابيين بعجز بمنعهم عن العمل.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بطلب المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي والمقدمة من الملك سلمان، بالاضافة لطريقة وصيغة طلب المساعدة وخطوات التقدم بها، وأيضاً الفئات التي تستحقها والتي سيتم صرف المساعدة المالية لهم، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الأن.