نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدعم السكنى برقم الهوية 1443 في المملكة في المقال التالي
الاستعلام عن الدعم السكنى برقم الهوية، حيث أطلقت وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنميه العقاري برنامج سكنى والذي يقدم للمواطن السعودين وخصوصا الشباب المقبلين على الزواج عدد من الحلول الهامة الخاصة بالسكن والمشاريع العقارية، سكنى هو من اهم البرامج العقارية التي خدمات هامه لكل فرد في المملكة العربية السعودية من خلالها يمكن الحصول على سكن خاص وتجهيز وحده سكنيه، ويكون التقديم عن طريق شراء سكن أو بناء عقار سكنى، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على طريقه الاستعلام عن استحقاق سكنى برقم الهوية بالتفصيل.
الاستعلام عن الدعم السكنى برقم الهوية
حرصت وزارة الإسكان السعودية على دعم المواطن السعودي من خلال تقديم الدعم السكنى حتى يصبح كل فرد أو كل رب اسره يمتلك عقار سكنى، وكانت الوزارة قد تعاونت مع صندوق التمويل العقاري من اجل البد في تقديم برنامج سكنى وتقديم كل وسائل الراحة للمواطن السعودي في اختيار سكنه الخاص، وقامت وزارة الإسكان بتقديم رابط الاستعلام عن الدعم السكنى برقم الهوية أو بالسجل المدني، ومنها الحصول على الدعم السكنى المناسب وتوفير حياه كريمه لكل المواطنين داخل الأراضي السعودية، ومن خلال استعلام عن الدعم السكنى يمكن معرفة كل التفاصيل عن هذا البرنامج وموعد نزوله.
خطوات استعلام عن الدعم السكنى 1443
- اولا تقوم بالدخول على موقع بوابة سكني الرسمية.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة لعمل تسجيل دخول، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.
- سوف يتم الإرسال على هاتفك رسالة نصية بها رمز التحقيق.
- قم بإدخال رمز التحقيق بشكل صحيح.
- تأكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، ثم تقوم بالنقر على كلمة التسجيل.
- اضغط على أيقونة طلب الدعم السكني.
- بعدها تقوم بقراءة الشروط والأحكام، واضغط على موافق.
- سوف يعرض عليك الموقع مجموعة أسئلة مثل المسكن الحالي وبيانات عن العائلة، أجب عن هذه الأسئلة بشكل صحيح.
شروط استحقاق الدعم السكنى
- اولا لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، من اسره سعوديه.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
- عدم الاستفادة من الدعم السكني، وعدم امتلاك الأسرة لسكن مناسب بالفعل.
- أن يكون مقيم هو وأسرته داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- استمرارية استيفاء شروط الاستحقاق.
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