وظائف الأمن الدبلوماسي نساء برتبة جندي شروط القبول والتسجيل عبر ابشر بالمملكة

وظائف الأمن الدبلوماسي نساء برتبة جندي شروط القبول والتسجيل عبر ابشر، يبحث الكثير عن هذه الوظائف، وطريقة التقديم، وشروط التقديم، وهذه الوظائف للنساء برتبة جندي، وقد تم فتح باب القبول والتسجيل، اعتبارا من السبت 12 نوفمبر2021، الموافق 8 ربيع الثاني 1443، ويكون التسجيل من خلال منصة ابشر للتوظيف، التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة، ويعد الأمن الدبلوماسي من ابرز القطاعات التي تولي لها قيادة المملكة أهمية كبيرة، فيتم تامين كل المناطق الدبلوماسية الحساسة، من خلال الأمن الدبلوماسي، من بينها السفارات والبعثات الدبلوماسية، وسوف يغلق باب التقديم الخميس 18 نوفمبر 2021، الموافق 13 ربيع الثاني 1443، مع إمكانية التمديد ليوم أو يومين، والأمن الدبلوماسي هو شعبة امن السفارات، والتي تعتبر قوة من القوات الخاصة، انشائتها وزارة الداخلية بالمملكة، ومن ضمن مهامها الرئيسية حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، والشخصيات في السلك الدبلوماسي، ثم أيضا السهر علي حماية مقرات ومنشآت وزارة الداخلية، والهيئات الدبلوماسية، وكل من يلتحق بوظائف الأمن الدبلوماسي، يخضع للتدريب خاص على تحمل كافة الصعاب.

وظائف الأمن الدبلوماسي نساء برتبة جندي شروط القبول والتسجيل عبر ابشر

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بالمملكة، عن وظائف بالأمن الدبلوماسي للنساء برتبة جندي، وهناك شروطا يجب أن تتوافر في المتقدمين:

المتقدمة سعودية الجنسية، وتستثني الفتاة التي نشأت أثناء خدمة والديها خارج المملكة. ثم متزوجة من سعودي الجنسية. تتمتع بالأخلاق الجيدة وحسن السير والسلوك. تكون حاملة لبطاقة هوية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم. لم يسبق أن حكم علي المتقدمة بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف. ثم لم يسبق لها التعين في وظيفة للخدمة العسكرية أو الحكومية. اجتياز كل اختبارات القبول والمقابلة الشخصية. تكون حاملة للشهادة الثانوية أو ما يعادلها. تتمتع باللياقة البدنية والطول والوزن المناسبين.

رابط تقديم وظائف الأمن الدبلوماسي نساء 1443

من منصة ابشر للتوظيف بالمملكة، تم فتح باب القبول والتسجيل، للأمن الدبلوماسي للنساء برتبة جندي 1443، فيجب ان تتبع هذه الخطوات للتسجيل:

الدخول إلي رابط منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني بالمملكة. ثم الضغط علي ابشر أفراد. الضغط علي الوظائف المتاحة. كتابة وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء1443 في البحث، ستظهر الوظائف علي صفحة جدية. ثم تبدأ عملية التقديم، تعبئة البيانات الخاصة، مع مراعاة التدقيق في المعلومات الشخصية. الضغط علي حفظ، وبذلك تتم عملية التقديم للوظيفة.

سلم رواتب الأمن الدبلوماسي

جندي الأمن الدبلوماسي الراتب 8000 ريال سعودي، مع علاوة سنوية، أول مربوط الوظيفة. ثم مناطق التعين، جدة، الرياض، الشرقية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي