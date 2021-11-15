خطوات إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، هناك العديد من الأفراد الذين تعرضوا لمخالفات البناء خلال الفترة الماضية، والتي تمهل صاحب المخالفة فترة سداد هذه المخالفات، أو هدم البناء، لذا أصدرت الحكومة السعودية خدمة إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد لتجنب تسجيل غرامات ضدهم، وقد عملت وزارة الإسكان والشؤون البلدية على شرح خطوات التقديم على إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، والتي سنتعرف عليها سويا.

خطوات التقديم على إصدار ترخيص السكن الجماعي

قامت وزارة الإسكان والشؤون البلدية بتوضيح خطوات التقديم على إصدار ترخيص السكن الجماعي عبر موقعها على تويتر لمنع التعرض لمخالفات البناء، وذلك بإتمام الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة بلدي.

اختيار أيقونة طلبات التقديم على رخصة سكن.

تحديد وكتابة كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

إرسال الطلب ليتم اعتماده فيما بعد.

اختيار مسار إرسال الطلب ( سريع أم عادي)، حيث أن المسار العادي يستغرق شهر، بينما المسار السريع يستغرق يومين فقط.

معلومات حول رخصة السكن للأفراد

بعد إعلان الوزارة عن ضرورة إصدار رخصة السكن للأفراد، لابد من معرفة بعض المعلومات حول رخصة السكن للأفراد، أهمها: