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خطوات إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، هناك العديد من الأفراد الذين تعرضوا لمخالفات البناء خلال الفترة الماضية، والتي تمهل صاحب المخالفة فترة سداد هذه المخالفات، أو هدم البناء، لذا أصدرت الحكومة السعودية خدمة إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد لتجنب تسجيل غرامات ضدهم، وقد عملت وزارة الإسكان والشؤون البلدية على شرح خطوات التقديم على إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، والتي سنتعرف عليها سويا.
خطوات التقديم على إصدار ترخيص السكن الجماعي
قامت وزارة الإسكان والشؤون البلدية بتوضيح خطوات التقديم على إصدار ترخيص السكن الجماعي عبر موقعها على تويتر لمنع التعرض لمخالفات البناء، وذلك بإتمام الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة بلدي.
- اختيار أيقونة طلبات التقديم على رخصة سكن.
- تحديد وكتابة كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب.
- إرسال الطلب ليتم اعتماده فيما بعد.
- اختيار مسار إرسال الطلب ( سريع أم عادي)، حيث أن المسار العادي يستغرق شهر، بينما المسار السريع يستغرق يومين فقط.
معلومات حول رخصة السكن للأفراد
بعد إعلان الوزارة عن ضرورة إصدار رخصة السكن للأفراد، لابد من معرفة بعض المعلومات حول رخصة السكن للأفراد، أهمها:
- خدمة إصدار ترخيص السكن خدمة مجانية بدون مقابل أو رسوم، كما أنها متاحة لجميع الأفراد.
- في حالة التقديم على رخصة السكن، لن يتم تطبيق مخالفات على المتقدم.
- يستغرق أمر الحصول على الرخصة، وإزالة المخالفات الخاصة بالبناء 5 أيام.
- لابد أن يمتلك المتقدم للحصول على الرخصة على سجل تجاري ساري المفعول.
- مدة ترخيص السكن هي عام واحد فقط.
- يجب على المتقدم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بمنصة بلدي.
- في حالة وجود استفسارات حول رخصة السكن للأفراد، يجب الإطلاع على الدليل الخاص برخصة السكن.
- التسجيل متاح عبر المنصة في أي وقت ومن أي مكان.
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