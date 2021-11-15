كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وما هي حقيقة الزيادة

كم راتب الضمان الاجتماعي في النظام الجديد، وهل زاد الراتب بالفعل؟ أسئلة تدور في أذهان الفئات المستفيدة من معاش الضمَان الاجتماعي الذي خصصته وزارة الموارد البشرية في صورة راتب شهري لبعض فئات المجتمع السعودي المقيمين بشكل دائم داخل حدود المملكة، ولكن مع بعض الاستثناءات، وقد اشترطت لصرف المعاش تطابق الاشتراطات التي نص عليها نظام الضمَان الاجتماعي، كما وضحت بعض الحالات التي تقتضي وقف صرف المعاش، كل هذه الأسئلة تجدون إجابتها في المقال التالي.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد

بعد انتشار أخبار عن زيادة الراتب، تزايدت الاستفسارات حول كم راتب الضمان الاجتماعي في النظام الجديد، ولكن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة، والراتب ثابت كما هو، ولكنه في نفس الوقت متغير بين الفئات المستحقة، حيث يختلف من مستفيد لآخر، وذلك بناءً على بعض العوامل، التي تتمثل في:

عدد أفراد الأسرة.

الحد المانع لصرف معاش الضمان الاجتماعي.

طبيعة عمل رب الأسرة وإجمالي الدخل الشهري.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستفيدة من معاش الضمَان الاجتماعي، واعتبرتها أحد شروط الحصول على الراتب الشهري، وهم كالتالي:

المواطن “ذكر وأنثى” الذي يبلغ سن الشيخوخة ولا يقوى على العمل سواء كان بسبب عجز دائم أو مؤقت.

الأسر غير المعولة، وتشمل المطلقة وأبنائها، والأرملة وأبنائها.

الأسر المهجورة والمعلقة، وأسرة المدمن والغائب.

المرأة التي ليس لها عائل، سواء الأرملة أو المطلقة والمعلقة وزوجة الغائب.

الأيتام، ومجهولي الأب.

شروط استحقاق معاش الضمان

بمقتضى توافر شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي يستطيع الفرد التسجيل في خدمة المعاش من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية، والتي من أهمها أن يكون ضمن الفئات المستحقة للصرف، وأن يكون سعودي الجنسية، ولكن مع استثناء المرأة المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة التي تعول أبنائها السعوديين، وألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع لصرف معاش الضمان، بالإضافة إلى توافر الشروط المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرها، ويكون التسجيل من خلال إنشاء حساب شخصي، وتسجيل البيانات الشخصية، وبيانات العنوان والتواصل والحساب البنكي، وفي حالة الاستحقاق يستكمل البيانات الأخرى ثم يرفق المستندات المطلوبة، ثم يتابع الموافقة على طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي من خلال بوابة طلباتي.