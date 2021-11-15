التسجيل في نظام نور لصرف المكافأت والاعانات، اصدرت وزارة التعليم السعودية صباح اليوم قرار جديد يتضمن صرف المكافآت والإعانات لطلاب برنامج نور لضمان سرعة الصرف والتسهيل على الطلبة، حيث يعمل نظام نور على ايصال المكافأت والأعانات الى الطلبة والطالبات دون تأخير او حدوث اي مشاكل، وقد صرحت وزارة التعليم السعودية أنها قامت بتعزيز آليات العمل الخاصة بصرف الإعانات والمكافأة الطلابية التي حددتها الوزارة بالأضافة الى التأكد من أن بيانات الطلبة صحيحة حتى لا يوجد اي شئ يعرقل عملية الصرف ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية التسجيل في نظام نور لصرف المكافأت والاعانات.

التعليم يُعلن صرف المكافآت والإعانات للطلاب برنامج نور

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية صباح يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 قرار يفيد بصرف المكافآت والإعانات للطلاب برنامج نور، وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم عن قيام المدارس السعودية على مستوى البلاد بتدوين اسماء وبيانات الطلبة الذي يحق لهم صرف المكافأت والأعانات الشهرية في نظام نور وبالفعل تم اعتماد هذه الأسماء بعد مراجعتها والتأكد من صحة هذه البيانات الوارد، وقد صرحت الوزارة عن استعدادها التام من للصرف من خلال نظام نور.

أهمية نظام نور في العملية التعليمية:

يعمل نظام نور على قدم وساق لتقديم الكثير من الخدمات التعليمية للطالب وولي الأمر ليخدم العملية التعليمية وفيما يلي أهم الخدمات التي يقدمها:

الاستعلام عن بيانات المدارس التي تم تسجيل الأبناء فيها.

التسجيل في الفصول الصيفية

تسجيل الطلاب في نظام النقل المدرسي

يمكن لولي الأمر أن يستعرض الملف الدراسي للطالب.

تسجيل طالب في التعليم العام

طلب حجز الشهادة الخاصة بالطالب

نقل الأبناء من مدرسة لأخرى.

طباعة الشهادات التعليمية.

طلب شهادة بدل فاقد

الاستعلام عن مكافأت الطلاب

تسجيل المواد في المدارس التي تعمل بنظام المقررات.

طباعة تعريف الطالب المنتظم.

التسجيل في نظام نور لصرف المكافأت والاعانات:

ويمكن التسجيل في نظام نور لصرف المكافأت والاعانات من خلال اتباع الخطوات التالية :