قسط على 24 شهر.. شروط شراء جوال من موبايلي بالتقسيط

يتم البحث كثيراً عن شروط شراء جوال من موبايلي بالتقسيط، حيث يرغب عدد كبير من الأشخاص في شراء هاتف من موبايلي والاستفادة من خدمة التقسيط، حيث أن شركة موبايلي من أكبر الشركات وأهمها في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتوفير العديد من خدمات الاتصالات، إضافة إلى بيع الأجهزة الذكية المختلفة مع توفير إمكانية الشراء بالتقسيط، وتتميز بالدفع على فترات متباعدة تناسب جميع الفئات، واليوم نقدم لكم الشروط اللازمة للحصول على جوال من شركة موبايلي بالتقسيط.

شروط شراء جوال من موبايلي بالتقسيط

أعلنت شركة موبايلي عن الشروط اللازمة التي يجب توافرها في حالة شراء جوال من موبايلي بالتقسيط، وفيما يلي الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون الشخص عميل بالفعل لدى شركة موبايلي.

يشترط امتلاك شريحة مسجلة، كما يجب أن تكون الشريحة مشتركة في إحدى باقات الإنترنت.

في حالة الحصول على جوال بالتقسيط من الشركة سابقاً، فإنه يشترط سداد جميع الأقساط، حتى يتم السماح بالحصول على جوال آخر بالتقسيط.

يجب التوقيع على العقود، حتى تضمن الشركة أن العميل سيقوم بسداد الأقساط في موعدها.

التوقيع على التعهد بالموافقة لجميع الشروط والبنود.

يجب أن يكون الشخص قام بدفع 650 ريال بحد أدنى من قيمة المدفوعات في آخر ثلاثة أشهر.

أن يكون العميل مشتركا في إحدى الباقات المفوترة، وهي باقات تابعة لشركة موبايلي، على أن تتراوح الباقة من مائة إلى أربعمائة ريال.

يتم التأكد من إتاحة الشركة لخدمة التقسيط على الشريحة من خلال إرسال رسالة تحتوي على رقم 1222 إلى رقم 110.

كيفية الحصول على موبايل بالتقسيط من موبايلي

يمكن الحصول على هاتف بالتقسيط من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بشركة موبايلي.

ثم يجب تحديد الهاتف المراد شرائه.

والآن يتم النقر على خانة التسوق.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على خيارات الشراء، وتحديد طريقة الدفع.

وأخيراً سوف تقوم الشركة بتحصيل الأقساط الشهرية بشكل منتظم.

الهواتف المتاحة للتقسيط من موبايلي

والجدير بالذكر أن الهواتف المتاحة للتقسيط من موبايلي لمدة تقسيط 24 شهر هي كالتالي:-