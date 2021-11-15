نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويلك الان من على منصة سلفة وكيف تقوم بعملية التسجيل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم وكل يوم نتحدث عبر موقعنا موقع ثقفني عن ما يدور هذه الأيام داخل الشارع السعودي .فهناك كميات بحث هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أشكاله عن وجود منصة سهله وسريعه . تقدم المساعدات التمويلية تسمي منصة سلفة . والذي يبحث عنها الكثير والكثير من المواطنين السعوديين . نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية . وأهم المميزات التي تقدمها . وكذلك كيفية السداد والشروط والأحكام الخاص بها . والتي يجب أن تكون منطبقة على كل المتقدمين لطلب التمويل من على منصة سلفة . أنه وفي غضون 15 دقيقة بس تقدر تحصل على التمويل المقدم من سلفة . اها ربع ساعة بس وتستلم تمويلك في ايديك بعد أن تقوم بملئ كافة البيانات الخاص بك . والتي سوف نوضحها معا عن طريق موقعنا موقع ثقفني .

وقد قامت المملكة العربية السعودية بعرض تلك المنصة وكان الهدف منها العمل على سد جميع احتياجات جميع المواطنين والحفاظ على هوية المواطن السعودي ورفع حالته المادية والمعنوية ، فأن منصة سلفة الالكترونية تعد هى الأولى من بين منصات التمويل الأخرى فى عملية التمويل الشخصي السريع .

كيف تقوم بعملية تسجيل وتقديم على منصة سلفة

لكي تحصل على تمويل في اقل من ربع ساعه فقط والذي يصل إلى مبلغ 5000 ريال سعودى فإنه وجب عليك اتباع تلك الخطوات بشكل صحيح والذي سوف نساعد في توضيحها بشكل بسيط وتكون الخطوات كالاتي :

يجب أن تقوم بالدخول اولا الى الموقع المخصص لمنصة سلفة الالكتروني .

ثانيا / يجب أن تقوم بتسجيل الدخول على المنصة .

ثالثا / قم بعد أن تقوم بالتسجيل الى كيفية تقديم طلب .

رابعا / بعد ذلك اضغط على ايقونة طلب تمويل .

خامسا / قم بعد ذلك بالضغط على ايقونة بند التمويل الشخصي .

سادسا / يمكنك أن تقوم بتحديد مبلغك الذي تراه مناسبا لك .

سابعا / يجب أن تكون سعودي الجنسية .

ثامنا / إذا واجهتك أي صعوبة في عملية التسجيل أو طلب التمويل حددت منصة سلفة فقرة أسئلة وأجوبة لكي تتبعها في مواجهة أي مشكلة .

تاسعا / إدخال كافة البيانات صحيحة .

عاشرا /أهم ما يميز منصة سلفة اتباعها الأحكام والشريعة الاسلامية .

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عرضنا من خلال هذه المقالة أهم الطرق التي يجب اتباعها للحصول على تمويل شخصي من سلفة نتمني لكم من خلال موقعنا موقع ثقفني أن نكون قد عرضنا موضوع منصة سلفة بطريقة ميسرة وسهلة للجميع نتمنى لكم دوام التوفيق .