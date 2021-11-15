تمويل يصل الي 3.5 مليون ريال براتب 3500 ريال فقط بدون كفيل من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض السعودي تمويل شخصي كعرض لشهر نوفمبر لعام 2021 م، حيث وضعه البنك كمنتج ساري حتي نهاية الشهر، وهو عرض لكل من لديه حساب جاري في بنك الرياض، قم بقراءة المقال لتتعرف علي مزايا العرض والشروط التي وضعها البنك، ثم قم بالتقديم إذا كان العرض مناسب لك.

مزايا القرض الشخصي من بنك الرياض بدون كفيل غارم

يقدم بنك الرياض عرض ساري طوال شهر نوفمبر، وهو تمويل شخصي بدون ضمانات وبلا كفيل ضامن، ويتوفر التمويل بالمزايا الآتية:

تمويل شخصي يصل الي 3 مليون ريال سعودي بأقل راتب، حيث يتطلب 3500 ريال سعودي فقط كراتب عند طلب التمويل.

لا يشترط بنك الرياض تواجد الكفيل عند التقديم للحصول علي التمويل، وهو ما يجعل التمويل مميز من بنك الرياض.

سرعة إنهاء الإجراءات من بنك الرياض، حيث يتم مراجعة الطلب فورياً والرد علي العميل في الحال، وعند الموافقة يتم صرف المبلغ بسرعة في حساب العميل البنكي.

التقسيط المريح، حيث يتم تقسيط المبلغ بجدولة مرنة ومريحة للعميل.

الـتأمين المجاني علي حياة العميل، حيث يتم إعفاء أسرة وورثة العميل المتوفي من سداد أقساط التمويل إذا كان سبب الوفاة طبيعي، أو في حالة التعثر الصحي والعجز الكلي لا قدر الله.

التمويل متوافق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وبهامش ربح متنافس.

شروط الحصول علي عرض شهر نوفمبر من بنك الرياض