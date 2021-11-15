تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية 1443

تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية حيث إن بنك التنمية الاجتماعية يمنحك التمويل الذي تحتاجه لامتلاك سيارة جديدة. وذلك ضمن الحلول التمولية التي يقدمها بنك التنمية. كذلك يقوم بنك التنمية بتقديم العديد من التمويلات والقؤوض للأفراد داخل المملكة العربية السعودية مثل قرض الزواج وقرض كنف المخصص للمطلقات. كما يقوم الينك بتمويل المشروعات داخل المملكة بعد التوسع في نشاط البنك عام 1994 ورفع رأس المال المخخص للبنك إلي مليار ريال سعودي. وتم تحديد ثلاث فئات من أجل تمويل السيارات ولكن هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب عليك الالتزام بها حيث أن هناك بعض العواقب في حين الإخلال بأي من تلك الشروط. وسوف نتعرف الأن علي الشروط والمستندات المطلوبة في تمويل السيارات بنك التنمية الأجتماعية نتعرف عليها الأن.

تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية

إن بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي. وذلك يرجع إلى نوع السيارة التي يتم طلب التمويل عليها والغرض منها وإليكم التفاصيل:

1. أن البنك قد خصص 100 ألف ريال سعودي وهو الحد الأقصى لقروض الأجرة العامة.

2. أما بالنسبة إلى قروض الأجرة الخاصة فإن البنك قد خصص مبلغ 150 ألف ريال سعودي.

3. وبالنسبة إلى قروض النقل المدرسي فإن البنك قد خصص 200 ألف ريال سعودي وهو الحد الأقصى للتمويل.

شروط تمويل سيارة بنك التنمية الاجتماعية

يمكنك الحصول على تمويل سيارة بنك التنمية الاجتماعية بكل سهولة. ولكن عليك أن تكون على علم بأن البنك يضع مجموعة من الشروط لضمان سداد العميل ومن هذه الشروط الآتي:

1. البنك يقوم بالحصول على معلومات ائتمانية خاصة بالشخص الذي يريد التمويل.

2. يقوم البنك بإلغاء أي طلب تم تقديمه في حين لم يقوم صاحب الطلب باستكمال الإجراءات بعد شهر واحد من تاريخ التقديم.

3. عند إخلال العميل بأي بند من بنود الاتفاق فإنه يحق للبنك أن يقوم بالحجز على السياره ويكون العميل مطالب بسداد المبلغ كاملا.

4. أن البنك غير مسؤول عن أي مخالفات سواء كانت مخالفات مرورية أو جنائية أو غيرها من المخالفات الخاصة بقانون المملكه.

5. كذلك عند تعرض العميل أو المركبة لأي مشكلة ما فإن البنك ليس له صلة بالمشكلة.

6. أن البنك غير مسؤول عن أي تعويضات أو مطالبات نتيجة إخلال العميل في عملية دفع أقساط التأمين. كما أن البنك غير مسؤول عن تجديد الوثيقة التأمينية الخاصة بالسائق أو المركبة

المستندات المطلوبة لتمويل سيارة

عند الرغبة في التقديم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية عليك إحضار المستندات التالية: