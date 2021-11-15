نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات مستعملة من البنوك المميزات والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارات مستعملة من البنوك هي أحد الحلول المصرفية المميزة التي قام بتوفيرها مصرف الراجحي السعودي لجميع العملاء في كل مكان، فهناك خيارات كثيرة للحصول على سيارة أحلامك، والمصرف بديل لأفضل شركات تمويل السيارات المستعملة والجديدة أيضًا، بالإضافة إلى الحصول على تقسيط السيارات المستعملة بدون تحويل الراتب لذا سنتعرف على مميزات تمويل شراء السيارات بالتقسيط من خلال البنوك في المملكة العربية السعودية من بينها عروض تقسيط سيارة تويوتا المميزة وكذلك مميزات تقسيط سيارات بدون مقدم من البنك.

تقسيط سيارات مستعملة من البنوك

يعتبر تمويل السيارات الميسر من أهم وأفضل حلول التمويل التي قام مصرف الراجحي بتقديمها إلى العملاء في المملكة العربية السعودية، وقد تم تصميمه خصيصًا من أجل تمكين جميع عملائك من شراء السيارات التي يحتاجون إليها وإليكم وخصائصه:

ينبغي الموافقة على تحويل الراتب حتى يتم الحصول على تمويل السيارات الأسهل.

يمكن الحصول على الموافقة السريعة في حال اكتمال كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة.

كما أن التمويل متوفر للسيارات الجديدة بالإضافة إلى السيارات المستعملة.

كما أنه من أفضل أنواع التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات

وقد وفر بنك الراجحي أيضًا حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات كي يتم استخدامها من أجل التعرف على قيمة التمويل سواء في حال تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب، ويمكن استخدام الحاسبة وفق الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع مصرف الراجحي.

الدخول إلى تمويل السيارات واختيار تمويل شراء السيارات بالتقسيط.

يليها الدخول إلى حاسبة التمويل، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

يتم إدخال سعر السيارة وقيمة الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة إلى البنك.

قيمة الأقساط الشهرية وفترة سداد التمويل وبعدها يتم إدخال قيمة الدفعة الأخيرة.

بعد الانتهاء قم بالنقر على خيار حساب لمعرفة قيمة تمويل تقسيط السيارات من بنك الراجحي السعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على تقسيط سيارة

وهناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للقبول في تقسيط سيارات مستعملة من البنوك وخصوصًا بنك الراجحي، من بينها:

ضرورة تقديم عرض أسعار صادر إلى المصرف رسميًا.

الحصول على نموذج الطلب وتقديمه إلى البنك.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حال كان المواطن سعودي.

ضرورة تقديم شهادة التعريف بقيمة الرواتب مستخرجة من خلال وزارة التجارة السعودية، مع توفير كشف حساب مسجل به قيمة الرصيد البنكي.